INGA LINDSTROM - SOMMERLUND PER SEMPRE/ Su Canale 5 il film con Anna Rot (oggi, 29 agosto 2017)

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

ULLI BAUMANN ALLA REGIA

Inga Lindstrom - Sommerlund per sempre, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 17.00. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo "Sommerlund per sempre" per il ciclo dedicato ai film tv incentrati sui racconti della giornalista e sceneggiatrice Inga Lindstrom. Questo ennesimo capitolo è stato realizzato nel 2014 in Germania per la regia di Ulli Baumann e prodotto da Christina Henne, Ronald Muhlfellner e Sascha Ommert. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Andreas Weidinger, il montaggio è stato eseguito dall’ottima Manuela Kempf ed i costumi utilizzati nel corso delle riprese sono nate dalla penna di Inez Raatzke. Nel cast Anna Rot, Mathis Landwehr, Angela Roy e Michael Greiling. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM - SOMMERLUND PER SEMPRE, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Bertil Hanson è un brillante avvocato che lavora a Stoccolma e che ha perduto l’amata moglie. Nonostante siano oramai trascorsi ben tre anni da quel doloroso giorno, Bertil non ha ancora superato quella perdita e ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro e nell’educazione di suo figlio Paul di dieci anni. Bertil dopo questa dolorosa esperienza non ha voluto più cercare nessuna nuova compagna preferendo conservare dentro di se il ricordo e l’amore che l’ha legato alla sua defunta moglie. Il figlio Paul però, al contrario vorrebbe che suo padre provasse ad aprire il suo cuore a qualche altra donna, ed infatti prova a cercare lui la moglie giusta per Bertil. Per Paul l’occasione si presenta quando conosce una giovane donna di nome Britta che lavora part time come call center e che per caso il ragazzino contatta al telefono. Paul vede nel carattere di Britta e nel suo modo di fare, le caratteristiche giuste che potrebbero far innamorare suo padre. E così convintosi sempre più che suo padre deve conoscere Britta, decide di fare tutto il possibile per far incontrare i due. Avendo saputo allora che Britta abita a Sommerlund in quanto la ragazza è anche una giovane restauratrice di barche a vela, decide di convincere suo padre di trascorre il periodo delle vacanze estive proprio a Sommerlund. Con grande maestria Paul fa incontrare suo padre e Britta e sin dal primo momento tra di due scatta una certa simpatia. Nonostante però Bertil e Britta sembrano piacersi sul serio e stare anche molto bene insieme, Paul vede ad un certo punto fallire il suo piano in quanto Britta è già impegnata con Thomas con il quale ha anche deciso di sposarsi.

