Incidente Vanessa Incontrada / La foto su Instagram mette in crisi i fan: cosa è successo all'attrice?

Grande spavento per Vanessa Incontrada e i suoi fan oggi. L'attrice di cinema, tv e teatro e nota conduttrice, ha avuto a che fare con un incidente che le ha procurato una ferita all'occhio. Non conosciamo bene le circostanze di quanto è successo ma quello che è certo è che l'attrice sarà ko per un po'. Proprio poco fa, infatti, la stessa Vanessa Incontrada si è mostrata su Instagram con tanto di benda bianca all'occhio confermando di essere stata controllata da un dottore. Per fortuna è sempre lei che tranquillizza i fan con un "niente di grave" ma questo non ha risollevato il loro animo. Tra i commenti alla foto (che potete vedere cliccando qui), i fan si dicono dispiaciuti per quanto accaduto ma anche sicuri che si rimetterà subito in piedi conoscendo la sua verve e la sua forza. Al momento non ci sono dettagli sull'incidente e nemmeno se è avvenuto in casa o se fosse impegnata sul set della seconda stagione della fiction di successo, Non ditelo al mio capo.

VANESSA INCONTRADA SUI SOCIAL CON UNA BENDA ALL'OCCHIO

Vanessa Incontrada in queste settimane è stata impegnata sul set della seconda stagione della fiction Rai che vedremo, con molta probabilità, nel 2018, forse in primavera. Nei giorni scorsi l'attrice si è mostrata sul set e alle prese con copioni e colleghi compreso l'ormai famoso Lino Guanciale. L'attore tornerà a vestire i panni del capo nella fiction Rai andata in onda tra l'aprile e il maggio del 2016. Per i fan l'attesa sarà di due anni sperando che il piccolo incidente accorso a Vanessa Incontrada non fermi le riprese della fiction o, che, almeno, non lo faccia per molto tempo. Per adesso non possiamo far altro che augurare una pronta guarigione all'attrice sperando che davvero non si tratti di niente di grave lasciando un messaggio sul suo profilo raggiungibile cliccando qui.

