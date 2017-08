Jon Snow / Game of Thrones: le vere origini del Bastardo di Grande Inverno

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

La settima stagione di Game of Thrones ha chiuso i battenti lasciando diversi interrogativi ancora in sospeso. I telespettatori dovranno purtroppo attendere a lungo prima di trovare una risposta ai tanti quesiti che sicuramente verrà data nell'ottava (e molto probabilmente ultima) ottava serie in onda nel 2019. Le riprese della stessa infatti non sono ancora cominciate e, salvo sorprese, dovrebbero avere inizio nell'ottobre di quest'anno. Se molte sono le domnde prive di una risposta, fortunatamente nel finale di stagione qualche importante mistero è stato svelato. Il più importante di essi riguarda le vere origini di Jon Snow che, a differenza di quanto creduto in un primo momento, non è il figlio di Ned Stark e di una misteriosa sconosciuta. Le sue origini sono infatti ben diverse e lo riportano ad una stirpe nobile e di grande importanza: Jon è figlio niente meno che di Lyanna (sorella di Ned) e di Rhaegar Targaryen, il figlio del Re Folle e fratello di Daenerys. La stessa Lyanna prima di morire aveva supplicato il fratello di tenere nascosta la vera identità del bambino per preservarlo dalla crudeltà di Robert Baratheon.

Game of Thrones, le vere origini del nome di Jon Snow

Nell'ultima puntata della settima stagione di Game of Thrones abbiamo scoperto le vere origini di Jon Snow e, insieme ad esse, anche le motivazioni della scelta di questo nome, fatta in onore di un grande re del passato ovvero Aegon Targaryen. La storia di Aegon I, detto anche il Conquistatore, va indietro di centinaia di anni ovvero ai tempi in cui il Westeros era diviso in numerosi continenti. Fu proprio questo re, il primo della dinastia Targaryen, a riuscire a sottomettere i regni di Westeros grazie all'aiuto delle sorelle Visenya e Rhaenys. Successivamente questa famiglia scampò dal disastro di Valyria e si rifugiò a Dragonstone dove diede vita a numerose unioni tra fratelli, per mantenere pura tale dinastia. Per questo Aegon I sposò proprio le sue sorelle e ognuno di loro fu affidato ad un drago. Aegon fu ricordato negli anni per la sua giusta dose di saggezza e furbizia che lo portò ad esse comprensivo con chi si arrendeva al suo volere ma crudele e spietato con i propri nemici. Riuscì inoltre a concludere importanti alleanze, mantenendo ottimi rapporti con altre casate quali gli Stark e gli Arynn.

