KIT HARINGTON/ Da Jon Snow di Game of Thrones al nuovo ruolo in Gunpowder

Kit Harington (Foto da Facebook)

Dev'essere il destino di Kit Harington quello di interpretare ruoli cinematografici sempre al centro di trame e inganni. Il suo volto viene ormai associato da milioni di fan a quello di Jon Snow, il personaggio di Game of Thrones, la serie ispirata alla saga di George R.R. Martin, Le Cronache del Ghiaccio e del fuoco, ma fra qualche tempo quello sguardo eternamente incupito e tenebroso sbarcherà in un nuovo show. Come riporta Wired si tratta di Gunpowder, produzione della BBC in tre puntate ambientata nella Londra del diciassettesimo secolo. Ma quanto dovranno attendere ancora i fan di Kit Harington prima di vederlo impegnato in un nuovo ruolo? Solitamente settembre è il mese in cui ricomincia la gran parte della serie tv, ma una data di debutto ufficiale non è stata ancora ufficializzata. In ogni caso la sensazione è che non si dovrà attendere ancora a lungo, come mai? Semplice, basta dire che la BBC - in pieno stile Trono di Spade - su Twitter ha già cinguettato:"Autumn is coming!".

IL RUOLO DI HARINGTON

Ma cosa farà di preciso Kit Harington in Gunpowder?Immaginare l'attore britannico in una parte diversa da quella di Jon Snow di Game of Thrones risulta certamente complicato. Quel che è certo, però, è che anche nella nuova serie non mancheranno gli intrighi. Come anticipato da Wired, infatti, Harington vestirà i panni di Robert Catesby, l'uomo che ebbe il ruolo primario nell’organizzazione della cosiddetta Congiura delle Polveri, ovvero il complotto - poi fallito - di un gruppo di cattolici di far esplodere la Camera dei Comuni britannica e con essa di far saltare l’allora re Giacomo I. L'obiettivo conclamato era quello di riportare un sovrano cattolico sul trono inglese. Da questo episodio si originò anche al mito di Guy Fawkes, anch'egli tra i cospiratori ma non con un ruolo primario come quello di Casteby. Un'ultima curiosità: per quanto non è stata annunciata la data di debutto, è stato svelato che la sera andrà in onda ogni sabato sera.

© Riproduzione Riservata.