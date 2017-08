L'Ambasciata 2, La serie/ Anticipazioni: la seconda stagione ci sarà?

L'ambasciata, Megan Montaner e Raúl Arévalo

Il futuro della serie spagnola sembra ormai segnato. Sotterfugi, bugie, passione e omicidi in queste settimana su Rai1 ma il percorso dell'Ambasciata si chiuderà questa sera con la messa in onda dell'ultima puntata. Il destino dei nostri personaggi è ormai segnato perché, ad un anno dalla messa in onda della prima stagione in Patria, ormai è certo che il seguito non ci sarà. La rete che ha ospitato la prima stagione de L'Ambasciata ha annunciato ufficialmente che una seconda stagione non ci sarà per il dramma politico Atresmedia. La notizia è stata accolta con sorpresa dal pubblico spagnolo e, sicuramente, lascerà senza parole anche quello italiano che in queste settimane ha imparato ad amare i protagonisti della serie.

IL FINALE DELL'AMBASCIATA LASCERÀ TUTTI CONTENTI?

'L'Ambasciata' è stata una delle più grandi scommesse della narrativa spagnola di Antena 3, con un cast guidato da Belén Rueda e una serie di sotterfugi e di corruzioni che, però, ben presto ha dato lasciato spazio anche alla vita privata e personale dei protagonisti. La decisione è stata accolta con molti dubbi anche da parte degli addetti ai lavori ma, a quanto pare, niente è bastato per spingere la rete a dare una seconda stagione e un seguito agli avvenimenti della prima e del finale che gli italiani, tra tagli e cuci, vedranno questa sera su Rai1. Non ci rimane che sperare che il finale della prima stagione sia chiuso e non lasci i fan appesi ad un filo e senza le risposte che attendono ormai da settimane.

