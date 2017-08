L’Ambasciata / Anticipazioni ultima puntata 29 agosto: Ester morirà? (finale di stagione)

L'ambasciata

Ultimo imperdibile appuntamento con L’Ambasciata, la serie tv spagnola che ha dominato l’estate italiana incollando davanti ai teleschermi una media di 1.500.000 spettatori. L’ultimo appuntamento de L’Ambasciata si preannuncia più avvincente del solito e, soprattutto, ricco di colpi di scena. Sono tanti, infatti, i nodi da sciogliere per i protagonisti che, in queste settimane, hanno stupito il pubblico con una storia che unisce il thriller e l’amore. Una serie tv che ha convinto, puntata dopo puntata il pubblico che ha apprezzato la bravura degli attori Chino Darin, Raul Arevalo, Ursula Corbero, David Verdaguer, Amai Salamanca, Megan Montaner, Melanie Olivares, Maxi Iglesias e Carlos Bardem. Per scoprire, dunque, cosa succederà nell’ultima puntata de L’Ambasciata dovrete basterà sintonizzarvi su Raiuno a partire dalle 21.25. Tuttavia, l’episodio sarà visibile anche in diretta streaming grazie al portale RaiPlay, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

LA TRAMA DELL’ULTIMO EPISODIO

Le anticipazioni dell’ultimo episodio de L’Ambasciata svelano che Carlos torna a sorpresa a Bangkok dove si reca direttamente da Luis a cui racconta di essere stato costretto a cercare informazioni su di lui. Ester, nel frattempo, è ancora nelle mani di Cao. Per liberarla e permetterle di uscire dal Paese, Cao chiede un milione di dollari. Una cifra altissima ma che non spaventa Eduardo che non resta a guardare e fa di tutto per aiutarla senza cedere ai ricatti di Cao. La situazione di Claudia diventa sempre più preoccupante. Salinas, infatti, scopre che il vecchio Ambasciatore aveva fatto installare delle telecamere nello studio che hanno registrato tutti gli incontri. Le telecamere, così, potrebbero aver immortalato anche gli incontri tra Claudia e Carlos. Verrà tutto a galla? Tra le varie registrazioni spuntano dei video bollenti che incastrano Eduardo e Patricia. Tuttavia, tra i vari filmati, c’è anche uno in cui si vedono Carlos e Claudia fare l’amore. Veronica è pronta a consegnare un filmato alla stampa e invia anonimamente alcune registrazioni al giornalista Romero che avvisa Patricia del pericolo. Luis, però, che ha scoperto qualcosa, tenta di dissuadere Veronica dal suo intento in tutti i modi. L’intento di Luis è prima liberare Ester e poi svelare tutta la verità. Eduardo decide così d’intervenire e liberarsi definitivamente del nuovo console. Come si concluderanno, dunque, le vicende de L’Ambasciata? Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprirlo.

