L'ULTIMA CASA A SINISTRA/ Su Italia 1 il film con Sara Paxton (oggi, 29 agosto 2017)

il film horror per la seconda serata di Italia 1

SARA PAXTON NEL CAST CON TONY GOLDWIN

L'ultima casa a sinistra, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 23.55. Una pellicola di genere thriller e horror dalle emozioni forti e suspense. In parecchi ne avranno già sentito parlare e molti l'avranno visto, si tratta di un remake dell'omonimo film del 1972 diretto da Wes Craven negli anni '70. Il remake è datato 2009, ed è stato prodotto da Dennis Illadis con l'aiuto di Wes Craven. In Italia il prodotto è stato distribuito da Universal Pictures, tra i personaggi principali notiamo Sara Paxton nei panni della protagonista principale (famosa per Aquamarine e Viaggio al Centro della Terra al fianco di Brendan Fraser), Tony Goldwin e Monica Potter nei panni dei coniugi Collingwood. Scopriamo ora nel dettaglio la trama di L'ultima casa a sinistra!

L'ULTIMA CASA A SINISTRA, ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il film introduce gli antagonisti del film, un gruppo di banditi, che riesce ad evadere dalla galera uccidendo i poliziotti in un violento tamponamento stradale. La notizia è su tutti i giornali locali, pertanto i tre progettano la fuga. D'altro canto, una famiglia benestante (i Collingwood, composta dai genitori e la figlia adolescente Mary) decide di passare un po' di tempo nella casa di proprietà sul lago, per rilassarsi un po'. Mary va' a trovare l'amica di infanzia Paige, che lavora presso il minimarket in città. Le due, tra una chiacchiera e l'altra, incontrano proprio il figlio di uno dei criminali ricercati, Justin. Il ragazzo è succube della famiglia di delinquenti, vede nelle ragazze due potenziali amiche. Per passare un po' di tempo in allegra compagnia (il ragazzo offre loro della marijuana) Justin invita le conoscenti presso il motel nel quale risiede. Ed è così che comincia l'incubo, i tre criminali rientrano e informano il ragazzo circa le loro intenzioni, decidendo di portare anche le due ragazze in quanto pericolose testimoni. Dopo una serie di circostanze, volute dalla voglia di sopravvivere di Paige e Mary, Paige viene uccisa e Mary viene stuprata dal leader del gruppo. Tuttavia, essendo Mary un'esperta nuotatrice, riesce a scappare a nuoto attraverso il lago, venendo comunque gravemente ferita. Lo scenario cambia nuovamente, la banda di criminali (formata dal padre, la fidanzata di quest'ultimo e lo zio di Justin) durante la fuga viene colta da un violento temporale, perciò i tre decidono di chiedere riparo presso una casa nelle vicinanze. Peccato che la casa in questione sia proprio quella dei genitori di Mary!

© Riproduzione Riservata.