LA SCONOSCIUTA/ Su Canale 5 il film con Ksenia Rappoport e Michele Placido (oggi, 29 agosto 2017)

il film drammatico in seconda serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE MICHELE PLACIDO

La sconosciuta, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 23.15. Una pellicola drammatica diretta da Giuseppe Tornatore nel 2006. Dopo il grande successo riscosso dal film Malena, sempre diretto da Tornatore, il regista tornò sul grande schermo con un'opera dedicata al mondo della prostituzione di giovani donne proveniente dall'Europa orientale. Particolare attenzione è stata prestata al delicato tema degli uteri in affitto delle povere malcapitate e degli ingenti guadagni dei criminali che alle loro spalle si arricchiscono, rispondendo all'esigenza di coppie non in grado di avere figlie. Il film è ambientato nel paesino di fantasia chiamato Velarchi ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma ed è uscito nei cinema nell'ottobre dello stesso anno. Il cast è composto da Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini e Pierfrancesco Favino. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SCONOSCIUTA, COME SE LA CAVERA' IRENA? ECCO LA TRAMA

La protagonista del film è Irena, ex prostituta proveniente dall'Ucraina che intende lasciarsi il passato, trovando un nuovo lavoro all'interno di uno dei palazzi più altolocati di Velarchi. Riesce nel suo intento ed inizia ad occuparsi della pulizia del condominio. Il suo vero obiettivo è lavorare per la famiglia Adacher e per questo motivo inizia a stringere amicizia con Gina, la tata della figlia degli Adacher. Quest'ultima, rimarrà presto vittima di un incidente causato proprio da Irena che verrà assunta come tata in sostituzione di Gina. Da questo punto in poi il film inizia a raccontare la vera storia di Irena, rivelando che la donna ha vissuto esperienze terribili e violente. Costretta dal suo protettore, Muffa, a prostituirsi è rimasta incinta ben nove volte, dicendo addio ad ogni nascituro, rivenduti poi dal suo aguzzino a famiglie che non potevano avere figli. Irena, inoltre, si era innamorata di un giovane italiano che avrebbe voluto strapparla via da quella vita, ma che fu ucciso da Muffa. Accecata dall'odio, Irena aveva ferito a suon di forbici il suo protettore, portandogli via un'importante somma di denaro. Il suo piano è quello di portare con se Tea, la figlia degli Adecher, nata dall'amore tra lei e l'uomo che ha tanto amato. Una volta entrata in casa Adecher in veste di tata, Irena trova le prove che Tea e stata effettivamente adottata e si convince sempre più che si tratti di sua figlia. Nel frattempo, Valeria, la madre adottiva di Tea, inizia ad insospettirsi e poco dopo Irena viene licenziata, nonostante il legame tra lei e la bimba. Poco dopo si scopre che Muffa non è morto. Il criminale invia un commando a casa di Irena per costringerla a restituirle i soldi rubati e diverso tempo dopo elimina Valeria, che nel frattempo diventa sempre più piena di sospetti. Riuscirà Irena a sbarazzarsi di Muffa e a dimostrare che Tea e davvero sua figlia?

© Riproduzione Riservata.