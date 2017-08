LA SPIA - A MOST WANTED MAN/ Su Rai 4 il film con Philip Seymour Hoffman (oggi, 29 agosto 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 4

PHILIP SEYMOUR HOFFMAN NEL CAST

La spia - A most wanted man, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller, frutto di una coproduzione internazionale che ha visto in prima linea aziende ed artisti che operano nel mondo del cinema provenienti da Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania. Infatti, il film è stato prodotto da diverse case cinematografiche e ha visto alla regia Anton Corbjin con soggetto di tratto dal romanzo di John Le Carrè Yssa. Nel cast sono presenti tanti artisti piuttosto noti come Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams e Willem Dafoe. C’è da sottolineare come in questo film sia presente nel cast uno degli attori russi attualmente più apprezzati soprattutto all’estero, Grigorij Dobrygin, nato nel febbraio del 1986 ha avuto fino a questo momento, come picco della propria carriera la vittoria al Festival di Berlino del 2010 il prestigioso Orso d’argento per il migliore attore grazie all’interpretazione resa nella pellicola How I Ended This Summer in cui era stato diretto dal regista russo Aleksej Popogrebskji. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SPIA - A MOST WANTED MAN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Gunther Bachmann (Philip Seymour Hoffman) lavora come agente segreto per l’organizzazione che si occupa di eliminare il terrorismo tedesco. Questa organizzazione ha sede ad Amburgo e ha commissionato Bachmann di far luce ed indagare su un uomo di nome Issa (Grigory Dobrygin) che è per tutti un rispettato e talentuoso studente musulmano presso la facoltà di Medicina. In realtà però Issa sta appoggiando una serie di attività terroristiche facendo alcune importanti e considerevoli donazioni alla compagnia di navigazione che ha sede proprio a Cipro. Bachmann inoltre deve scoprire anche qualcosa in più sul conto di un clandestino ceceno che sembra in qualche modo coinvolto anch’egli in queste trattative. La strada di Bachmann ben presto incontrerà quella di una giovane avvocatessa e di una affascinante agente segreta americana con la quale nascerà anche ben presto una forte intesa non solo professionale ma anche sentimentale. I tre dovranno trovare il modo di collaborare per cercare di capire se Issa è in realtà un innocente coinvolto però in una storia molto più grande di lui, oppure è quel terrorista tanto temuto che può fare del male all’intera città di Amburgo. Il cammino per giungere alla verità risulterà molto impervio, Bachmann infatti è deciso ad utilizzare tutte le armi a sua disposizione per centrare il suo obiettivo così inizia a pensare ad un contorto piano per scoprire la vera natura di Issa. Dopo una serie di accurate indagini verrà fuori che Issa è Issa Karpov ed il figlio del colonnello dell’Armata Rossa, un vero e proprio criminale di guerra che in passato ha accumulato una cospicua somma di denaro e gioielli preziosi, ora in eredità ad Issa il quale è fortemente intenzionato a recuperare per entrarne in possesso.

