Limitless/ Anticipazioni puntate 29 agosto: Brian scopre gli effetti della NZT

Rai 4

Grande appuntamento su Rai 4 per tutti gli appassionati di Limitless. A partire dalle 23.09, andrà in onda il gran finale di Limitless, la serie tv statunitense trasmessa dalla CBS. Limitless è il sequel del film del 2011 Limitless, a sua volta tratto dal romanzo Territori oscuri (The Dark Fields). La serie tv racconta le vicende di Brian che, dopo aver assunto il farmaco sperimentale NZT riesce a sfruttare per il proprio tornaconto, le sue incredibile capacità intellettive e mnemoniche fino a quando l’Fbi gli offre la possibilità di collaborare con una squadra investigativa speciale di New York. Da quel momento, la vita di Brian cambia per sempre. Dopo una serie di casi difficili da risolvere, per Brian è giunto il momento di scoprire gli effetti della NZT. Nel gran finale, infatti, Brian si renderà conto di quello che gli è accaduto con l’assunzione del farmaco sperimentale ma cosa accadrà negli ultimi due episodi della stagione? Nel primo, intitolato “Gran finale prima parte”, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia sono alle prese con l’invasione della NZT che rischia di provocare una vera epidemia a New York. Comincia così una caccia all’uomo per scoprire il nome del laboratorio che produce il farmaco. Brian, nel frattempo, fa fatica ad adeguarsi alla sua nuova realtà proprio quando mancano le risorse per continuare a cercare Piper. Nel secondo ed ultimo episodio della serata, intitolato “Gran finale seconda parte”, Brian e l’FBI, dopo il tradimento della loro squadra, cercano di fermare un Sands NZT-inabilitato per evitare un incidente internazionale. Brian, inoltre, deve fare i conti con gli effetti collaterali devastanti causati dalla NZT.

LA SECONDA STAGIONE NON CI SARA’

Con gli ultimi due episodi della prima stagione, si chiude definitivamente il cerchio intorno a Limitless. Nonostante rappresenti il sequel di un film che ha ottenuto un grande successo, la serie tv non è riuscita a raccogliere consensi al punto che la CBS ha deciso di cancellare definitivamente la serie. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della CBS, Glenn Geller che, durante i TCA Awards 2016 ha spiegato i motivi di tale decisione: “In ultima analisi abbiamo dovuto guardare allo show; era veramente una buona serie, ma non penso che sia riuscita a creare un legame con i telespettatori così come hanno fatto gli altri show. Si avremmo potuto rinnovarla, ma abbiamo anche nuovi show e dovevamo dar loro possibilità così come l’abbiamo data a Limitless. Avremmo potuto rinnovarla, ma dobbiamo fare di meglio; dobbiamo migliorare i nostri palinsesti. Per questo abbiamo puntato su nuovi show.”. La storia di Brian, dunque, si conclude dopo una sola stagione.

