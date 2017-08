Luca Toni e Marta Cecchetto si sposano/ Dopo vent'anni e due figli, a settembre arrivano i fiori d'arancio

Luca Toni e Marta Cecchetto, Facebook

Lieta novella per la coppia formata da Luca Toni e Marta Cecchetto. I due "eterni fidanzati" hanno deciso di dirsi sì e convolare a nozze il prossimo settembre. A dare la notizia è il settimanale Chi che, tramite comunicato stampa, ha fatto sapere che nel prossimo numero ci sarà un articolo dedicato alla storica coppia e alle nozze previste per il mese prossimo. Nel numero in arrivo domani, 30 agosto, in edicola, scopriremo che l'ex bomber della nazionale e la sua Marta si sposeranno il prossimo 9 settembre, dopo quasi 20 anni di fidanzamento e due figli, sulle colline toscane. Al momento non si conoscono ancora i dettagli sulla cerimonia e nemmeno la location ancora top secret. Quello che è certo è che la cerimonia sarà per pochi fortunati compresi i colleghi di Luca Toni che nel 2006 hanno condiviso con lui le gioie del titolo mondiale.

DAL LUTTO ALLA GIOIA RITROVATA E AL MATRIMONIO

Non solo gioie per la coppia che si dirà sì il prossimo settembre. Prima della nascita di Leonardo e Bianca, Luca Toni e Marta Cecchetto hanno dovuto trovare insieme la forza per superare la morte del loro primogenito nel 2012. Il dolore ha travolto la coppia quando il loro primo figlio, che avrebbe dovuto chiamarsi Mattia, è nato morto. Solo qualche anno dopo, Luca Toni è riuscito a parlare di quel profondo lutto ringraziando la moglie per la forza che ha avuto e per quello che gli ha insegnato in quei momenti. In un'intervista alla Gazzetta Dello Sport, Luca Toni raccontò: “Ci guardavano tutti senza avere il coraggio di parlare. Quegli occhi me li ricorderò finchè campo” [...] “È stato un terremoto dentro molto più forte di quello che ci aveva fatto spostare la sede del parto da Modena a Torino”.

