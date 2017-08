MACGYVER/ Anticipazioni puntate 29 agosto: Mac muore? La vendetta di Murdoc

MacGyver

Ultimo appuntamento della stagione con le avventure di MacGyver, la serie tv che ha riportato in tv l’agente che, negli anni ’80, conquistò il pubblico italiano. Il giovane Mac è interpretato dall'attore 26enne Lucas Tilli. A partire dalle 21.15 su Raidue andranno in onda gli ultimi tre episodi della stagione. Angus "Mac" MacGyver, membro di un'organizzazione governativa statunitense, con l’aiuto di Jack risolverà gli ultimi tre casi che metteranno in pericolo anche la sua stessa vita, ma cosa accadrà di preciso nell’ultimo appuntamento della stagione? Prima di scoprire tutte le anticipazioni, vi ricordiamo che gli ultimi episodi della prima stagione di MacGyver saranno visibili su Raidue ma anche in diretta streaming, grazie al portale RaiPlay, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

LE TRAME DEGLI EPISODI

Nel primo episodio della serata, intitolato “Ritorno al campus”, Mac è chiamato a risolvere un caso che lo mette duramente alla prova. Una sua vecchia amica, infatti, viene invenuta senza vita all'interno del suo laboratorio in seguito ad un incendio. Inizialmente si pensa ad un incidente ma Mac non ne è assolutamente convinto e comincia ad indagare per scoprire la verità. L’amica di Angus è stata uccisa? Mac cerca così, con l’aiuto di Jack, di ricostruire le ultime ore di vita dell’amica e capire cosa posse esserle accaduto. Ci riuscirà? Nel secondo episodio della serata, intitolato “L’architetto”, La Fenice è chiamata a fermare un gruppo di pericolosi terroristi. L’organizzazione, infatti, attraverso un’intercettazione, scopre il diabolico piano di alcuni terroristi che hanno intenzione di uccidere qualcuno chiamato “architetto”. Mac è così chiamato a scoprire chi è l’architetto e perché i terroristi hanno deciso di togliergli la vita senza possibilità d’appello. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, intitolato “Il giorno del Cairo”, Murdoc non ha alcuna intenzione di arrendersi e porta avanti il suo piano di vendetta contro MacGyver. Per riuscire nel suo intento, Murdoc ingaggia un suo ex compagno di cella che riesce ad infiltrarsi nella sede della Phoenix con l'ordine di uccidere qualunque agente. Mac e il resto degli agenti, così, sono seriamente in pericolo. Chi morirà per ordine di Murdoc? Mac e Jack perderanno entrambi la vita o riusciranno a fermare il killer ingaggiato da Murdoc?

© Riproduzione Riservata.