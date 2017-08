MacGyver 2/ La nuova stagione ci sarà, anticipazioni: Peter Lenkov "in trattative" con lo storico Mac

MacGyver 2

È ufficiale, dopo il successo riscontrato dalla prima stagione, la CBS è pronta a dare il via alle riprese di MacGyver 2. Ma cosa succederà nel tanto atteso sequel della serie tv ispirata all'iconica serie creata da Lee David Zlotoff? A svelarlo è stato il protagonista, Lucas Till, che di recente ha condiviso con tutto il suo pubblico alcuni dettagli di ciò che vedremo nel prossimo capitolo. In realtà l'attore, che dopo aver partecipato lo scorso 8 giugno al Corus Upfronts che si è tenuto in Canada non avrebbe dovuto proferire parola, ha rivelato che nel corso delle nuove riprese verrà fatto un ulteriore sforzo per ricollegare gli eventi alla trama della serie originale. Nella prima stagione, infatti, lo spettacolo è riuscito a trovare una propria identità, di conseguenza, poste le basi per le nuove avventure, nulla ostacola la produzione dal creare qualcosa di più vicino all'iconica serie tv degli anni '80.

NUOVI CROSS-OVER E UN OMAGGIO ALLA SERIE ORIGINALE

Con la conclusione delle avventure di MacGyver, continuano a diffondersi sui social gli spoiler che riguardano la seconda stagione prevista per il prossimo autunno.I primi rumors che giungono dagli Stati Uniti non escludono la possibilità di un nuovo cross-over fra la serie tv e il telefilm "Hwaii five", richiesta accolta con successo anche dal protagonista. Lucas Till, in particolare, si è detto disponibile a dare vita anche ad altre collaborazioni, auspicando un cross-over con "Scorpion" e "NCSI: Los Angeles". A svelare qualche dettaglio più interessante, però, è stato il produttore Peter Lenkov, che attraverso una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly ha rivelato di aver avviato le trattative per convincere Richard Dean Anderson, l'originale MacGyver, a interpretare un ruolo creato appositamente per lui: "Per questo ruolo lo sto perseguitando, ma finora non sono stato in gradi di convincerlo. Ma lo farò, non mi arrendo".

