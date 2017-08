Mark Zuckerberg papà bis/ Il dolce messaggio dedicato ad August dal re di Facebook

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg papà bis. Il re di Facecook ha accolto nei giorni scorsi l'arrivo della sua bambina con gioia. August Zuckerberg, questo il nome della secondogenita della famiglia che appare in una tenera foto al gran completo. Papà Mark, mamma Priscilla Chan, la sorella maggiore Maxima, nata nel 2015, e la piccola August. Come tutti i comuni "mortali", anche Zuckerberger non poteva tirarsi indietro e proprio usando il suo profilo ufficiale su Facebook ha deciso di dare il benvenuto alla sua bambina pubblicando una lunga lettera e firmandola mamma e papà. Il miliardario spera che la figlia possa godere delle piccole cose almeno fino a quando sarà bambina e non sarà impegnata in qualcosa di più grande che occuperà tutto il suo tempo. In particolare: "L'infanzia è magica. Si è bambini solo una volta, quindi non pensare troppo al futuro. Ci hai preso per quello, e faremo tutto il possibile per essere sicuri che il mondo sia un posto migliore per te e per tutti i bambini della tua generazione. August, ti vogliamo tanto bene e siamo così felici di partire per questa avventura con te. Ti auguriamo una vita di gioia, amore e la stessa speranza che ci hai dato". Clicca qui per il messaggio integrale.

UNA LUNGA LETTERA ACCOGLIE L'ARRIVO DI AUGUST

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan hanno accolto la loro seconda figlia opo quasi cinque anni di matrimonio e dopo due anni dall'arrivo di Maxima, la loro primogenita. I due si sono conosciuti ad Harvard dove Chan si è laureata in biologia e, in seguito, si è spostata all'Università della California dove si è laureata in Medicina Pediatrica. Secondo il loro leggendario racconto sembra che si siano conosciuti mentre erano in coda al bagno durante una festa universitaria. Dopo il primo impatto un po' "nerd", sembra che i due non si siano più lasciati. I loro sorrisi e la dolcezza con la quale hanno posato per questa foto di famiglia non può far altro che confermare l'amore che i due si professano ormai da anni. Ci sarà anche un terzo figlio per la coppia?

© Riproduzione Riservata.