Nicoletta Larini / La nuova fidanzata di Stefano Bettarini. L'ex calciatore rivela: "oggi dico sì a un figlio"

Stefano Bettarini in uno scatto con Nicoletta Larini e Gabriele Parpiglia

Stefano Bettarini si è innamorato e stavolta - assicura - ha incontrato "la donna giusta". Lei si chiama Nicoletta, ha 22 anni ed è la figlia del pilota di Formila 1 Nicola Larini. La loro storia, racconta l'ex calciatore, ha avuto inizio circa tre mesi fa con un colpo di fulmine, ma l'amore che li lega è così profondo che hanno già iniziato a convivere. I due, che sono riusciti a superare abilmente anche la grande differenza di età che li divide (lui ha il doppio dei suoi anni), si dichiarano profondamente innamorati, tanto da essere già pronti a fare il passo successivo e a dare vita a nuovi progetti. "Sono giovane, ma dentro mi sento una donna che sa quello che vuole. Mi piacerebbe costruire una famiglia con Stefano", ha detto infatti Nicoletta Larini, che in una recente intervista rilasciata in esclusiva al settimanale "Chi", non ha nascosto di essere pronta a diventare madre. E la risposta di Stefano Bettarini non si è fatta attendere: "Non posso chiudere le porte ai sogni di chi amo. Le nozze? Difficile. Un figlio? Oggi dico di sì".

UN COLPO DI FULMINE TRE MESI FA

L'incontro fra Nicoletta Larini e stefano Bettarini ha segnato le vite di entrambi. Lui, infatti, ha gettato via la maschera del latin lover e lei una relazione che durava ormai da molto tempo: "Pensare che ero fidanzata da quattro anni. Con il mio fidanzato di allora quasi convivevo, facevamo progetti. Poi è arrivato Stefano e tutto è cambiato". La Larini, infatti, pur di vivere il suo amore con Stefano Bettarini alla luce del sole, ha mandato all'aria tutti i suoi piani. Questa vicenda, però, non è stata priva di difficoltà, così come rivela al noto settimanale "Chi" la stessa protagonista: "Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori". Da parte di entrambi, invece, nessun problema sulla differenza di età: "Sono il nulla. Ci amiamo. Il resto è aria", ha detto infatti Stefano Bettarini, così come rivela oggi Tgcom24 annunciando un'anteprima dell'intervista.

