Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 29 agosto 2017 a LatteMiele

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 28 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni zodiacali si potranno considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. La Bilancia vive un momento decisivo e per questo non è molto allegro e un po' preoccupato. C'è la volontà di essere pronti a prendere delle decisioni e magari si vuole affrontare qualcuno di molto importante. Il noto astrologo sottolinea che questi sono i giorni giusti per agire e non si può assolutamente aspettare altro tempo. E' un momento in cui si è organizzati e si deve riuscire a trovare le giuste soluzioni che si cercano da tempo. Attenzione ai rischi che arrivano da chi prova a mettere bastoni tra le ruote. Le prospettive per il Capricorno sono positive, ma il momento è di quelli in cui si deve tirare fuori la grinta, non sempre si riesce a vivere le cose con positività e a tratti c'è il pensiero di ritrovarsi a dover fare molte cose tutte insieme.

GIORNATA DIFFICILE PER...

Sarà una giornata difficile per i Gemelli che vivono una tensione nervosa da non sottovalutare. E' un momento in cui si è annoiati e diventando dispettosi si rischia di far arrabbiare qualcuno. Anche per il Cancro è un momento di alta tensione, ci si sta preparando a un momento che non sembra facile come si era prospettato. E' un momento in cui si deve trovare la giusta quadratura per evitare di ritrovarsi in problemi dettati anche dall'agitazione. Lo Scorpione non è in un momento di tranquillità. Rischia di trovarsi a dover litigare per amore, perché il partner ha mancato di rispetto. E' per questo che si vuol far pagare qualcosa e c'è la volontà che si restituisca quanto dato. Presto potrebbe avvenire però una rinascita perché nel segno c'è Giove imminente e che sta per regalare la svolta positiva che si aspettava da tempo. Attenzione a compiere errori proprio ora.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante andare a fare un parallelo nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele tra quanto detto ieri e quello previsto per oggi. Migliora il segno zodiacale dell'Acquario che si tira fuori da un periodo di forte agitazione. E' un momento in cui si affrontano le cose con decisione e grande intelligenza. Il 2018 sarà un anno importante, ma al momento non ci sono i presupposti per sentirsi positivi. Attenzione ai rischi che si corrono in questo periodo perché possono condizionare anche qualcosa di bello che sta per arrivare. Il Sagittario svolta in maniera positiva, diversi segni positivi stanno per entrare nel segno e portano felicità e sorrisi. E' un momento in cui bisogna assolutamente evitare di compiere degli errori, attenzione alle scelte che vengono prese nei momenti di difficoltà. Lo Scorpione si ritrova a vivere una novità rispetto ai giorni passati legata al campo sentimentale. E' un momento in cui il partner ha dato alcune mancanze e si rischia di ritrovarci in una situazione complicata.

