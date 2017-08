PICCOLO GRANDE AMORE/ Su La5 il film con Raoul Bova e Barbara Snellenburg (oggi, 29 agosto 2017)

il film commedia sentimentale in prima serata su La5

NEL CAST RAOUL BOVA E BARBARA SNELLENBURG

Piccolo grande amore, il film in onda su La5 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola sentimentale che è stata diretta da Carlo Vanzina nel 1993, il cast vede la presenza di Raoul Bova e Barbara Snellenburg nei panni dei protagonisti, al fianco di altri nomi internazionali. Il cast è completato infatti da David Warner, Paul Freeman, Liz Smith, Susannah York, Catherine Schell, Bettina Giovannini, Riccardo Rossi, Francesca Ventura, Pino Ammendola, Godfrey James, Sarah Alexander, Adam Barker, Virginie Marsan, Shane Rimmer e Sandro Ghiani. Scritta da Enrico e Carlo Vanzina, la commedia è stata girata interamente a Vienna ed in altre location dell'Austria. Una delle scene più rinomate di Piccolo grande amore riguarda Raoul Bova e la sua uscita dall'acqua del mare sardo. Sarà proprio in quel momento che il personaggio di Barbara Snellenburg si innamorerà perdutamente dell'insegnante di nuoto ed è rimasto a lungo nella memoria come il simbolo del film di Vanzina. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PICCOLO GRANDE AMORE, ECCO LA TRAMA DEL FILM

All'interno della cornice sempreverde del Liechtnehaus, la famiglia reale guidata da re Massimiliano deve fare fronte a diversi problemi economici. Il regnante decide quindi di risolvere il tutto grazie alle nozze di una delle sue figlie, la giovane principessa Sofia. La ragazza tuttavia non vuole sposare il principe Frederick di Sassonia, nonostante sia consapevole di poter salvare così la monarchia e decide di fuggire per evitare di dover avere al proprio fianco un uomo che non ama. Dismessi i panni da principessa, Sofia diventa quindi Lisa e trova lavoro come barista in un villaggio turistico della Sardegna, dove conoscerà il giovane Marco. Quest'ultimo è il ragazzo più desiderato del luogo e riuscirà a far innamorare perdutamente anche Sofia. Intanto, il re Massimiliano è ad un passo dal tracollo finanziario e dalla fine del suo regno, non sapendo che la contessa Otto von Dix ed il marito tramano alle sue spalle e sono i veri responsabili di quanto sta accadendo alla famiglia reale. Sofia invece è rinata grazie alla sua falsa identità di Lisa, ma dovrà fare i conti con la propria popolarità. Non passerà infatti troppo tempo prima che venga individuata e rapita da alcuni malviventi, sotto ordine dei Conti. A Marco spetterà il compito di salvarla, anche a costo della propria vita.

