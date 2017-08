PROGRAMMA PROTEZIONE TESTIMONI/ Anticipazioni del 29 agosto: chi è la spia di Darankow? (ultima puntata)

Programma protezione testimoni, in prima Tv su Canale 5

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, martedì 29 agosto 2017, andrà in onda il secondo ed ultimo episodio di Programma protezione testimoni, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove ci siamo fermati ieri: l'avvocato Ursula Thern (Nina Kunzendorf) imbastisce una causa contro Philip Darankow (Wladimir Tarasjanz), considerando uno dei boss più pericolosi di tutta Amburgo. La donna individua in Victor Miro (Heiner Lauterbach) un valido alleato per il processo, ma non appena viene iscritto nel programma di protezione per i testimoni, gli uomini di Darankow lo fanno saltare in aria e lo uccidono. Ursula teme quindi di non poter incastrare il boss come previsto, ma da una successiva ricerca con il suo staff, scopre che Simon Dreher (Benjamin Sadler), uno dei contabili Senior di una banca prestigiosa, è uno dei complici di Darankow e lo accusa di riciclaggio illecito. La prospettiva di finire per 10 anni in galera segna la prima battuta d'arresto per Simon, che tuttavia rifiuta di testimoniare contro il capo. Intanto, la figlia maggiore di Simon, Lona (Paula Kalenberg) riceve una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, ma esita a parlarne con i genitori.

Alla notizia, la madre Rieke (Stephanie Japp) si dimostra entusiasta, ma il sogno della ragazza si infrange quando emerge che dovranno lasciare il Paese e cambiare identità, chiudendo così i ponti con tutte le persone che conoscono e amano. Questo non farà che provocare diverse tensioni fra Lona e Simon, spingendo il padre a rifiutare la proposta di Ursula anche per questo. Dopo un agguato a cui riesce a scampare per miracolo, Simon decide alla fine di accettare di collaborare con Ursula ed inizia a riferire tanti dettagli di cui è a conoscenza su Darankow.

Anche Rieke non è entusiasta della possibilità di dover interrompere la sua relazione segreta con Rolf (Kai Scheve), l'uomo che ama in segreto e di nascosto dal resto della famiglia. Man mano che proseguono con la deposizione, Ursula inizia a rendersi conto che Simon potrebbe averle mentito su più punti. Lona invece inizia ad accettare il destino della sua famiglia e trova anche il modo di stringere un legame con Mario Kreutzer (Carlo Ljubek), un braccio destro di Ursula e parte della task force preposta alla protezione dei Dreher. Simon invece continua a vivere con distacco il suo matrimonio. Il rapporto con Reike non è di certo migliorato rispetto agli ultimi tempi e la situazione non fa che aggravare le loro tensioni. I due si mettono infatti a letto augurandosi una gelida buonanotte.

PROGRAMMA PROTEZIONE TESTIMONI, ANTICIPAZIONI DEL 29 AGOSTO, EPISODIO 2

Nonostante la protezionedi Mario, Nadja e Ursula, la famiglia Dreher dovrà temere il peggio nel secondo ed ultimo episodio della miniserie tedesca. L'avvocato deciderà inoltre di mettere Simon di fronte ai suoi sospetti, ma riceverà solo un netto rifiuto da parte del testimone. Dreher continuerà inoltre a sottolineare di non essere per nulla al corrente delle attività illecite di Darankow, arrivando addirittura ad ipotizzare che possa non essere realmente un malvivente. Ursula tuttavia dovrà destreggiarsi fra diversi ostacoli e indizi che le indicano fatti diversi. In particolare, una persona sembra aver assistito ad un incontro segreto fra Simon e Darankow nel Liechtenstein, dove le autorità hanno individuato la base per l'attività di riciclaggio di denaro sporco del boss. Ursula avrà la conferma che Simon sta mentendo? In una sparatoria successiva, Darankow dimostrerà di conoscere alla perfezione dove si trova la casa sicura in cui sono stati alloggiati i Dreher, ma quello che l'avvocato scoprirà la lascerà senza parole. A tradirla è stata infatti una delle persone su cui ha contato per proteggere Simon e che ha ricevuto l'ordine di uccidere il testimone scomodo. Per Ursula e la task force sarà quindi essenziale assicurarsi che la famiglia Dreher, ora Selbstdreer grazie al nuovo nome, sopravviva.

