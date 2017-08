Programma protezione Testimoni/ Commento prima puntata: Till Endemann analizza le sfumature dell’animo umano

Programma Protezione Testimoni

Con la miniserie dedicata al Programma Protezione Testimoni di Simon Dreher, il regista Till Endemann ha messo in evidenza, attraverso un’attenta ricerca, tutte le sfumature dell’animo umano di fronte alla necessità di dover mettere da parte la propria identità. La serie tv, infatti, pone l’accento sull’analisi introspettiva dei quattro personaggi principali, ottenendo un thriller sul dramma familiare che appassiona e travolge. Non è difficile, infatti, identificarsi con il protagonista, dal momento che al centro della trama vi è l’animo umano e la fragilità che conduce l’individuo a “scivolare”. Ciò che all'apparenza, per Simon Dreher, è qualcosa di innocuo, diventa successivamente un vero e proprio incubo e, in questo contesto, la sete di denaro, una passo alla volta, lascia il posto a una scia di sofferenza senza fine. Il castello dei protagonisti, infatti, va ben presto in frantumi, ma quella che è avvertita da tutti come una distruzione, sarà invece il nuovo inizio che getterà le basi per la ricostruzione di una famiglia fino a quel momento a pezzi.

TIEPIDA ACCOGLIENZA SUI SOCIAL

Una trama avvincente, personaggi credibili e una serie di colpi di scena. Programma protezione testimoni ha tutti gli ingredienti per essere una serie di successo, eppure, sui social, ieri sera si sono registrate ben poche interazioni. Chi ha seguito la mini-fiction tedesca, però, sembra aver apprezzato le atmosfere e il ritmo narrativo, tanto da commentare, con una serie di elogi, la storia di Simon Dreher e la sua vita sotto copertura: “Qualità video fantastica #ProgrammaProtezioneTestimoni”, ha scritto infatti un utente su Twitter e, a quanto pare non è stato il solo a pensarla così: “Sembra fatta davvero molto bene la miniserie di Canale 5 #Programmaprotezionetestimoni”. Ben distante da un posto di rilievo nella classifica degli argomenti trend della serata, la fiction di Canale 5 dovrà puntare tutto sugli ascolti, con la speranza che il secondo appuntamento riesca a scatenare l’interesse del pubblico sui social.

© Riproduzione Riservata.