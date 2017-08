RUSH/ Su Rai 3 il film con Chris Hemsworth e Daniel Brühl (oggi, 29 agosto 2017)

la pellicola biografica e sportiva in prima serata su Rai 3

RON HOWARD ALLA REGIA

Rush, il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere biografica e sportiva che è nata grazie alla produzione congiunta di un cartello di case di produzioni nel 2013. Il film è stato diretto ottimamente da Ron Howard e vede un buon cast di attori, tra i quali spiccano Chris Hemsworth e Daniel Brühl, attori che rispettivamente ricoprono i ruoli di James Hunt e Niki Lauda. Il film gode della collaborazione di Wolfgang Higler per quanto riguarda i tanti effetti speciali presenti, non è una prima Tv essendo stato programmato diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi del bel paese. Da sottolineare la casa di distribuzione italiana, 01 Distribution, casa che grazie al film ha avuto un ottimo ritorno economico, figlio del buon successo al box office. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

La pellicola pone l’attenzione sulla rivalità sportiva tra due piloti, il britannico James Hunt e l'austriaco Niki Lauda. I due provengono dalle serie minori e hanno caratteri totalmente all’antitesi, con il primo che è un vero genio della velocità e il secondo che invece impersona il ruolo del fine stratega. I loro caratteri totalmente diversi si riflettono anche all’interno dell’ambiente sportivo, Hunt è ben visto dalla sua squadra, che lo idolatra a partire dal suo presidente, Lauda è invece il classico "pilota pagante", mal visto per quella che sembra la sua arroganza e la sua superbia, caratteristiche che lo portano finanche a litigare spesso con Clay Ragazzoni nonostante quest’ultimo agevoli il suo trasferimento in Ferrari. Anche Hunt approda nel campionato maggiore, ma lo fa con una macchina priva di sponsorizzazione, cosa che nel futuro gli provocherà non pochi guai. La rivalità continua per il campionato successivo, in quello del 1976 Hunt avrà anche grossi problemi personali, problemi che lo porteranno al divorzio, stante la moglie che lo tradisce con l’attore Richard Burton. Il divorzio porterà il pilota a ritornare con un maggiore spirito competitivo, cosa che gli farà rifiutare l’annullamento della gara in Germania del 76, gara che a causa della pioggia e della pista bagnata vede il disastroso epilogo nell’incidente a Lauda. Nelle settimane successive Lauda vede il rivale continuare a recuperare punti in campionato, cosa che lo porta a un rientro anticipato in Italia, sul circuito del bel paese i due si confrontano e Lauda accusa il rivale di essere stato la causa dell’incidente. Comunque vada tutto si deciderà in Giappone dove le condizioni meteo sono simili a quelle della Germania, Lauda corre, ma dopo un giro visto il rischio si ritira, Hunt invece all’ultimo giro riesce ad agguantare quel terzo posto che lo laureerà campione del mondo. La pellicola finisce con i due che si confrontano all’aereoporto di Bologna, qui essi si chiariscono, con Lauda che inizia una nuova avventura con la sua compagnia aerea, e Hunt che lascerà la vita terrena a soli 45 anni a causa di un infarto devastante.

