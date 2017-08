SEMPLICEMENTE IRRESISTIBILE/ Su Canale Nove il film con Sarah Michelle Gellar (oggi, 29 agosto 2017)

una commedia sentimentale nella prima serata di Canale 9

MARK TARLOV ALLA REGIA

Semplicemente irresistibile, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo oroginale Simply Irresistible. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1999 da Jon Amiel e John Fiedler per la regia di Mark Tarlov mentre la sceneggiatura e lo stesso soggetto sono stati ideati da Judith Roberts. Nel cast del film figurano Sarah Michelle Gellar, Sean Patrick Flanery, Patricia Clarkson e Dylan Baker. A proposito della principale protagonista del film, Sarah Michelle Gellar, è nata nella splendida città di New York il 14 aprile del 1977 ed oltre ad essere una straordinaria attrice è anche una produttrice televisiva molto attiva. Ma vediamo ora nel dettaglio la traa del film.

SEMPLICEMENTE IRRESISTIBILE, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola narra la storia di Amanda Shelton (Sarah Michelle Gellar) cuoca e allo stesso tempo proprietaria di un bellissimo ristorante seppur molto piccolo che ha ereditato da sua madre e che in passato ha avuto un grande seguito. Tuttavia, nonostante Amanda lavori incessantemente al proprio ristorante cercando in qualche modo di far quadrare i conti, incominciano ad affiorare alcuni problemi soprattutto legati alla poca clientela che ora frequenta il ristorante visto che Amanda non è ancora molto esperta come cuoca. Amanda inizia allora a pensare di dover chiudere ma un giorno un incontro casuale cambierà per sempre la sua vita. Infatti la strada di Amanda si incontra con quella di un uomo di nome Tom Bartlett (Sean Patrick Flanery) che lavora come responsabile di un grande magazzino molto di moda collaborando con il suo assistente Lois McNally (Patricia Clarkson) dovendo però entrambi eseguire ordini dal loro capo Jonathan (Dylan Baker).

Tom e Amanda hanno delle vite completamente differenti e non hanno neanche alcun punto in comune, ma tutto cambia quando Tom decide di portare a pranzo la sua ragazza Chris (Amanda Peet) proprio nel ristorante di Amanda. In realtà però Tom non ha intenzione di trascorrere con Chris una serata romantica cenando a lume di candela, ma piuttosto vuole cogliere quell’occasione per lasciarla non essendo più interessato a lei. Amanda che fino a quel momento non aveva mostrato ai suoi clienti di essere un vero talento in cucina, inizia a cucinare divinamente preparando dei piatti davvero squisiti che in qualche modo fanno innamorare le persone che li mangiano. Grazie a questa dote, Amanda riuscirà a portare il ristornate agli splendori di un tempo salvandolo così anche dalla chiusura.

