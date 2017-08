STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Il Burbero, Chicago Med (martedì, 29 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset: Chicago Med su Italia 1

Su Canale 5 dalle 21.15 la seconda ed ultima puntata della miniserie "Programma Protezione Testimoni", con protagonisti Nina Kunzendorf, Alwara Hofels, Benjamin Sadler, e Carlo Ljubeck. La vicenda è quella di Simon, testimone in un processo, che si trova ad essere incluso in un programma di protezione, insieme alla sua famiglia. La squadra che si occupa di questo è formata da Mario, Thern e Nadja, con Ther che sospetta che il testimone stia nascondendo delle informazioni, e dopo aver parlato della cosa con Pramann decide di metterlo a confronto con un altro testimone. Durante il confronto tra i due accade un attentato e Simon decide allora di deporre dicendo la verità. Alle 23.15 segue il film drammatico intitolato "La sconosciuta", la vicenda di una ragazza ucraina, Irena che dopo molti anni nel nostro paese, si sposta nel nord Italia e si fa assumere in un palazzo come donna delle pulizie. Il suo vero scopo però, è quello di seguire le vicende di una famiglia di orafi che abita proprio nel palazzo. Diretto da Giuseppe Tornatore, ed interpretato da Kseniya Rappoport, Alessandro Haber, Michele Placido, Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Piera Degli Esposti e Pierfrancesco Favino. La serata su Italia 1, inizia con una serie televisiva, Chicago Med, con il decimo episodio della seconda stagione, intitolato "Problemi di cuore" che va in onda alle 21.15. Mentre la morte di un suo paziente, che soffriva di un tumore ai polmoni, mette sulla graticola Natalie, Meghan, la paziente di Connor si presenta di nuovo in ospedale per ilo trapianto di cuore, ma l’intervento sembra essere compromesso. A seguire, dalle 23.55, il film horror intitolato "L'ultima casa a sinistra", con Garret Dillahunt, Spencer Treat Clark, Michael Bowen, Martha MacIsaac, Joshua Cox, Tony Goldwin, Riki Lindhome, Monica Potter, Sara Paxton e Aaron Paul, e con la regia di Dennis Iliadis. Il film racconta la storia di una banda di criminali che si trova ad essere braccata dalla polizia, e durante la fuga rapisce due giovani e le riduce in fin di vita. In seguito la banda si rifugia in una casa nel bosco dove abitano i genitori di una delle due ragazze. Quando i genitori scoprono l’accaduto, scatta immediatamente la vendetta nei loro confronti. La serata di Rete 4 inizia alle 21.15 con il film commedia "Il Burbero". La vicenda è quella di Mary, una cameriera di New York che riceve una chiamata dal marito e torna quindi in Italia. Durante il volo aereo conosce un avvocato piuttosto burbero, e quando scopre che il marito è impelagato in loschi affari, si affida a lui per farsi aiutare. L’avvocato la aiuta ed i due si innamorano con tanto di scontro finale per la donna, tra il marito e l’avvocato. Diretto da Castellano e Pipolo, con interpreti Adriano Celentano, Angela Finocchiaro, Jean Sorel e Debra Fauer. Alle 23.30 si resta nel genere commedia con il film "Il signor Quindicipalle", film diretto da Francesco Nuti, con lo stesso attore come protagonista principale, nel ruolo di un abile giocatore di biliardo, e con Sabrina Ferilli, Alberto Gimignani e Novello Novelli.

Su La 5, alle 21.10, un film del genere romantico, intitolato "Piccolo grande amore" con Raul Bova, David Warner, Barbara Snellenburg, Jessica Simpson e Susannah York, con la regia di Carlo Vanzina. La principessa di un piccolo stato, dopo aver visto il matrimonio di convenienza di suo padre, fatto per evitare il tracollo finanziario, decide di fuggire e si reca in Sardegna, trovando impiego come cameriera. Frequenta un bel ragazzo, maestro di windsurf, Marco, ed i due si innamorano. Su Mediaset Extra, dalle 21.15, proseguono le puntate del "game show" intitolato "Cultura Moderna Slurp", con conduttore Teo Mammuccari. Su Iris dalle 21.00 il film western "La collina degli stivali", che vede come interpreti Terence Hill e Bud Spencer, oltre a Glauco Onorato e Woody Strode, con la regia di Giuseppe Colizzi. La vicenda di un giovane pistolero, proprietario di una concessione "aurifera" che dopo essere stato ferito in uno scontro con armi da fuoco, dai banditi che vogliono rubargliela, si trova ad essere curato e nascosto in un circo. I banditi si vendicano colpendo un acrobata dello stesso circo, ma questo fa scattare il contrattacco del pistolero e dei suoi amici, con la spettacolare resa dei conti durante uno spettacolo. Su Italia 2 alle 21.10, si ride con il film commedia "I laureati", che segue le vicende di quattro giovani laureandi che vivono nella stessa casa a Firenze, e si trovano insieme tutte le sere a raccontarsi quanto accaduto durante la giornata. Diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, con altri interpreti Gianmarco Tognazzi, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Alessandro Haber e Maria Grazia Cucinotta. Su Top Crime, dalle 21.10, la serie poliziesca intitolata "The Mentalist", giunta al 18esimo episodio della quinta stagione, intitolato "Dietro il sipario". La protagonista dell’episodio è Sharon Warwick, che mentre si trova a Sacramento per partecipare ad uno spettacolo teatrale, viene gettata dal balcone di un hotel.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.25, "Programma protezione testimoni", miniserie

23.15 "La sconosciuta" film drammatico

Italia 1

21.15, "Chicago Med", serie televisiva

23.55 "L’ultima casa a sinistra", film horror

Rete 4

21.15, "Il burbero", film commedia, 23.30

"Il signor Quindicipalle", film commedia

La 5

21.10, "Piccolo grande amore", film romantico



Mediaset Extra

21.15, "Cultura Moderna Slurp", quiz televisivo

Iris

21.00. "La collina degli stivali", film western



Italia 2

21.10 "I laureati", film commedia

Top Crime

21.10, un episodio di "The Mentalist", serie poliziesca

