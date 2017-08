STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: MacGyver, Rush (martedì, 29 agosto 2017)

Stasera sulla Rai, MacGyver su Rai 2

La programmazione delle reti Rai per martedi 29 agosto prevede una ampia gamma di appuntamenti. Tra fiction come l'Ambasciata, che propone l'episodio numero cinque della prima stagione, e serie tv come tre episodi di MC Gayver, riproposizione della storica serie anni settanta, la Rai mette in palinsesto anche dei Film thriller (La Spia) e road movie sulla formula uno (Rush). Completano il palinsesto serale film commedia come Thank You for Smoking e drammatici come the Company men. Si termina con il sesto episodio dell'ottava stagione di Provaci ancora prof. Per gli amanti del genere Rush sarà sicuramente una pietra miliare da non perdere.

Gli argomenti trattati dalla fiction l'Ambasciata, nell'episodio intitolato Il teatro della verità propone un excursus tra drammi e trasposizioni teatrali, mentre gli episodi della fiction prettamente di azione come MacGyver saranno Ritorno al Campus e L'architetto. Serie televisiva molto popolare tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli ottanta non ripercorre i successi del primogenito. Il film Rush è forse uno dei più riusciti sulla formula uno e narra le vicende della lotta fra il serioso Niki Lauda e lo scapestrato James Hunt. Il primo freddo calcolatore della pista, il secondo dedito tanto alla guida quanto alle donne e all'alcool. Le scene di corsa sono perfettamente riprodotte ed altamente adrenaliniche, riportando fedelmente non solo la storia reale delle sfide ma anche la moda, le donne dell'epoca per una perfetta trasposizione degli anni settanta e del mondo delle corse fino al giorno d'oggi. Per il pubblico femminile è da non perdere l'interpretazione dell'attore britannico Chirs Hamswroth, atleta statuario dalla somiglianza impressionante con il vero James Hunt. Film thriller come La Spia e commedie rosa sentimentali come Thank you for smoking terminano al meglio la serata, ma non prima di aver fatto un passaggio attraverso un drammatico the Company men e l'ennesima riproposizione della fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai 1

21.25 L'Ambasciata, fiction Stagione uno episodio cinque

Rai 2

21,15 MacGyver, Episodio Ritorno Al Campus, serie tv,

22,00 MacGyver L'architetto, serie TV

Rai 3

21,15 Rush, film

Rai 4

21,05 La Spia Film

Rai 5

21,25 Thank You for Smoking, Film

Rai Movie

21,15 The Company men, film

Rai Premium

21,20 Provaci ancora prof. fiction

