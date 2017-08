STEFANO DE MARTINO/ News: lui e Gilda Ambrosio ancora insieme, in arrivo la conferma ufficiale?

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino è di nuovo innamorato? La notizia rimbalza da diverse settimane da una pagina web all'altra anche se il ballerino e la sua nuova fiamma Gilda Ambrosio per ora non rilanciano con informazioni ufficiali. La coppia ha cominciato a frequentarsi assiduamente durante le vacanze ad Ibiza e qualche giorno fa Stefano ha raggiunto la fashion blogger a Mykonos, dove lei già si trovava in compagnia di altri comuni amici. La coppia è rimasta per qualche giorno nell'isola della greca dove ha cercato di depistare qualsiasi curioso, evitando foto da soli durante la breve trasferta. Non sembrano comunque esserci dubbi su questo flirt, il primo dopo la fine del matrimonio del napoletano con Belen Rodriguez. Sulla questione si è espressa la stessa showgirl argentina in un'intervista rilasciata al settimanale Chi nella quale ha precisato: "Tifo sempre per l'amore". Dopo alcuni giorni a Mykonos, De Martino ha nuovamente ripreso l'aereo alla volta di Berlino, come confermato dalla sua ultima Instagram Story (clicca qui per vedere la foto della capitale tedesca).

Stefano De Martino, news: il ballerino esagera nel Photoshop?

Gli appassionati di gossip continuano a tenere sotto controllo i movimenti di Stefano De Martino non solo per quanto riguarda la sua nuova relazione sentimentale con Gilda Ambrosio. Il ballerino di Amici qualche giorno fa ha pubblicato nel suo profilo Instagram uno scatto in solitaria, nel quale un particolare non è sfuggito all'occhio attento dei suoi fan. Seduto su un muretto, con la sua lunga capigliatura al vento, il napoletano mostra il suo piede sinistro nel quale appare un sorprendente sesto dito. Come già accaduto qualche settimana fa a Belen Rodriguez alla quale è improvvisamente sparito un seno, questa volta è il suo ex marito a finire nel mirino dei followers per l'uso eccessivo del Photoshop. Secondo i più, infatti, avrebbe potuto evitare di ricorrere a tale tecnica, considerando che non ha nulla da nascondere o da correggere: "Sei bellissimo, ma a che ti serve il Photoshop? Ora anche 6 dita!"

