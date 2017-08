TAKE ME OUT/ Anticipazioni seconda puntata: il protagonisti seguiti di nascosto con Take Me House

Take Me Out

La quarta stagione di Take Me Out ha preso il via ieri sera su Real Time, nel canale 31 del digitale terrestre, riproponendo una formula ormai consolidata. In uno studio tutto nuovo, Gabriele Corsi (storico membro del Trio Medusa) ha fatto da Cupido per un single attorniato da ben trenta ragazze desiderose di conoscerlo. Nulla è cambiato nella trasmissione che gli anni scorsi è riuscita a totalizzare uno share di tutto rispetto, avvicinandosi quotidianamente a circa 400.000 spettatori. Come riportato dallo stesso conduttore in un intervista rilasciata a Tv sorrisi e Canzoni dal lunedì al giovedì verranno riproposti i tradizionali meccanismi per convincere le ragazze in studio ad uscire con il single protagonista del giorno. Le novità saranno tutte dedicate al venerdì, come affermato dallo stesso Gabriele Corsi: "Il venerdì ci saranno invece delle puntate a tema: una dedicata ai cartoni animati, una agli Anni 50, un’altra con Katia Follesa. E poi avremo tre amici vestiti da Bee Gees e in un’altra occasione ci saranno dei campioni dello sport".

Il ritorno di Take Me House

La prima puntata di Take Me Out non ha deluso le aspettative, grazie ad un confronto divertente, a tratti sopra le righe tra le trenta ragazze, il single e il divertente Gabriele Corsi. Nel tentativo di allontanarsi dallo stereotipo di Uomini e donne, sono stati presentati i personaggi desiderosi di incontrare il vero amore e, perchè no, anche di emergere nel mondo dello spettacolo. Ecco perché ieri sera è stata presentata la bella Lucia, entrata in scena con la fascia di Miss Sud, ma anche la consigliere comunale Rosanna. Si è rivista anche Maria, colei che lo scorso anno aveva conquistato l'affetto del grande pubblico con la sua dolcezza e qualche delusione in amore. Archiviato l'esordio, e in attesa di conoscere gli ascolti in contrapposizione con i programmi rivali Boom e Guess My Age, questa sera farà la sua prima apparizione una delle abitudini più amate dagli spettatori ovvero Take Me House. In una versione del tutto rinnovata, sarà possibile spiare i protagonisti per conoscerli meglio nella loro quotidianità.

