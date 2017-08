TESTA T'AMMAZZO CROCE SEI MORTO, MI CHIAMANO ALLELUIA/ Su Rete 4 il film con George Hilton (oggi, 29 agosto)

il film western su Rete 4 oggi pomeriggio

NEL CAST GEORGE HILTON

Testa t’ammazzo, croce…sei morto! Mi chiamano alleluia, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western italiana del 1971 che è stata diretta da Giuliano Carnimeo. Nel cast sono presenti gli attori George Hilton, Charles Southwood, Agata Flori, Roberto Camardiel, Rick Boyd e Paolo Gozlino. In questo film, in come tanti altri western italiani del periodo, il protagonista è l’attore di origini uruguaiane ma naturalizzato italiano George Hilton il cui vero nome all’anagrafe è Jorge Hill Acosta y Lara nato a Montevideo il 16 luglio del 1934. Attualmente vive a Roma dopo essere cresciuto in Gran Bretagna e molti lo ricorderanno nelle vesti di Sartana in un altro storico western come C’è Sartana.. vendi la pistola e comprati la bara! oppure in alcuni telefilm anni Ottanta come College e film commedia tipo Abbronzatissimi e Natale in crociera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Messico, qui regna l’impero di Massimiliano, ma nonostante ciò vi è un esperto pistolero di nome Alleluja (George Hilton) che semina panico per le sue scorribande. Infatti un bel giorno proprio Alleluja viene chiamato dal generale Ramirez (Roberto Camardiel) per eseguire un incarico molto importante. Il pistolero dovrà entrare in qualche modo in possesso di una borsa di gioielli che l’imperatore è in procinto di inviare negli Stati Uniti per ricevere in cambio un considerevole quantitativo di armi. Alleluja decide di dare il meglio di se per portare a casa il successo di questo incarico, ma a motivarlo non è tanto la ricompensa seppur ricca che il generale Ramirez gli ha offerto ma la possibilità di accedere a tutte quelle armi che ha intenzione di tenere per se. Tuttavia la strada che conduce alla buona riuscita di questo piano è molto lunga, infatti lungo il suo cammino Alleluja si imbatte in una serie di nemici e suoi possibili concorrenti come ad esempio Krantz (Andrea Bosic) che era un trafficante di armi o come una finta suora Anna Lee (Agata Flori) che in realtà è un agente segreto statunitense, nonché un finto principe russo. Una serie di circostanze a lui nefaste inducono Alleluja a convincersi di allearsi con Anna Lee e con il russo per cercare in qualche modo di far fronte a Krantz ed ai suoi tentativi di mettere fuori dai giochi il pistolero. Si arriva allora ad un violento e rovinoso duello e scontro a fuoco in cui Krantz ha la peggio, Alleluja e il principe russo riescono finalmente ad entrare in possesso della borsa di gioielli decidendo poi di dividere a metà l’intero bottino, mentre la suora o meglio l’agente segreto riceve dagli Stati Uniti un importante riconoscimento per aver individuato e bloccato il cospicuo traffico di armi presente in Messico.

