THANK YOU FOR SMOKING/ Su Rai 5 il film con Aaron Eckart (oggi, 29 agosto 2017)

il film comico in prima serata su Rai 5

JASON REITMAN ALLA REGIA

Thank you for smoking, il film in onda su Rai 5 oggi, martedì 29 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2005 diretta da Jason Reitman, l'intera storia del film è raccontata dalla voce fuori campo dell'attore protagonista Aaron Eckart, che interpreta Nick Naylor un fiero nemico delle aziende produttrici di sigarette. La pellicola è ispirata al romanzo scritto da Christopher Buckley. Oltre ad Aaron Eckart, il cast è composto da Maria Bello, Robert Duvall, Cameron Bright, Adam Brody e Sam Elliott. Questo film rappresenta il primo lavoro da regista per Jason Reitman che ha ottenuto un buon riscontro sia dal pubblico e dalla critica, questo lo ha portato ad essere uno tra i registi pià interessanti della sua generazione. Tra gli altri film da lui diretti ricordiamo Juno, che ha ottenuto un grandissimo successo al botteghino e vince il premio come miglior film al Festival del Cinema di Roma e porta al regista anche la sua prima nomination come miglior regista agli Oscar del 2008. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

THANK YOU FOR SMOKING, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Nick Naylor è un imprenditore che appoggia la causa della Big Tobacco, nota azienda produttrice di sigarette. La sua occupazione genera un profondo disprezzo nei suoi confronti da parte della famiglia e soprattutto della sua ex. Impegnato durante un talk show televisivo a controbattere alla presidente dell'associazione dei genitori contrari al fumo durante l'età dell'adolescenza, Nick riesce a cavarsela in maniera egregia, anche grazie alla sua straordinaria capacità oratoria. In un secondo momento poi dovrà presiedere ad un convegno in una scuola elementare, la stessa che frequenta suo figlio Joey. Anche qui Nick cercherà di sostenere la salubrità del fumo di sigaretta. La situazione si complica quando il senatore Finisterre minaccia di apporre un simbolo raffigurante un teschio sui pacchetti di sigarette.

La Big Tobacco inizia a studiare un piano per sopperire ad una simile eventualità ed a Nick balena in menta l'idea di sfruttare il mondo del cinema per promuovere in modo positivo il fumo da sigaretta. Così viene inviato ad Hollywood per trattare con Jeff Megall, noto produttore cinematografico. L'accordo prevede la produzione di un film la cui scena principale rappresenterà i due attori principali intenti a fumare la nuova sigaretta prodotto dalla Big Tobacco. Tornato a casa, Nick viene minacciato di morte da uno sconosciuto e subito dopo rapito da un gruppo di sostenitori della campagna anti fumo. L'uomo viene letteralmente cosparso di cerottini per smettere di fumare e per poco non ci rimette la vita. L'enorme quantità di nicotina assorbita dal suo organismo rischia di ucciderlo ma grazie al suo passato da fumatore riesce a salvarsi. Dopo essersi ripreso, Nick viene incastrato da un articolo pubblicato da una giornalista con cui aveva avviato una relazione sentimentale. Subito dopo viene licenziato ma decide comunque di portare avanti da solo la battaglia contro il senatore Finisterre.

