UNA VITA/ Anticipazioni: Leandro e Juliana rientrano ad Acacias 38 (puntata 29 agosto)

Il piano di Mauro per incastrare Cayatana sarà ancora protagonista della puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, l'ispettore sarà più che mai deciso ad accusare la dark lady per la morte di Ursula e per questo chiederà la collaborazione de 'Il Ratto'. L'uomo si presentrà al commissariato annunciando di avere identificato Cayetana come assassina di Ursula, ma tale dichiarazione non convincerà affatto Peirò, convinto che il collega abbia ben altro in mente. Per la vedova di German non sarò questo l'unico problema da affrontare: a distanza di pochi giorni dalla precedente, la donna riceverà un'altra lettera dai mezzadri e perderà nuovamente i sensi. Su consiglio di Fabiana, però, la dark lady deciderà di non rivolgersi ad un dottore consigliato dal duca di Somoza, preferendo invece cercare conforto nella persona per la quale nutrirà maggiore fiducia ovvero l'amica Teresa.

Il ritorno di Leandro e Juliana

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio si tornerà a parlare delle condizioni di salute di Pablo, che finalmente si risveglierà. Al suo fianco ci saranno Leonor e Rosina, preoccupatissime per lui: il peggio potrà dirsi passato? Tra i tanti problemi che caratterizzeranno l'appuntamento odierno, ci sarà spazio anche per un gradito ritorno: Leandro e Juliana riappariranno ad Acacias 38 anche se Susana continuerà a non dimostrare nessun interesse nei loro confronti. Al contrario, sarà lei stessa ad annunciare a Liberto di avere deciso di diseredare il figlio. Trini continuerà a portare avanti il suo piano contro Heredia: il terribile individuo dimostrerà nuovo interesse verso di lei, tanto da consegnarle una collana da lui ritrovata insieme a dei soldi nell'appartamento. Sarà questo un segno di pace tra i Palacios e l'uomo che ha loro causato tanti problemi?

