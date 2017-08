Un posto al sole: una nuova possibilità per Matteo e Marina? (Anticipazioni puntata 29 agosto)

Un posto al sole

La resa dei conti è vicina per diverse coppie di Un posto al sole, chiamate a prendere le decisioni importanti sul loro futuro. Solo ieri, abbiamo visto Marina giù di morale a causa della crisi della sua relazione con Matteo: quest'ultimo si è preso del tempo per riflettere sulla loro relazione, caratterizzata dall'insuperabile ostacolo della differenza sociale. Ma un'importante novità a tal proposito avrà luogo proprio questa sera: la Giordano, infatti, sarà raggiunta da una visita inaspettata in ufficio che potrebbe segnare un passo avanti in questa relazione. Si tratterà di Matteo, che la informerà sulla decisione da lui presa? Nel frattempo, Elena continuerà ad apparire particolarmente insofferente a causa delle sue difficoltà economiche e si confronterà di questo problema con Andrea. Sarà a lui che riferirà come Marina risulti insensibile alle ristrettezze sue e di Alice.

Angela e Franco al momento decisivo

La separazione avvenuta in occasione delle vacanze estive non ha portato a nessun risultato degno di nota per Angela e Franco. La coppia, infatti, si troverà nuovamente alle prese con una crisi di lunga data, peggiorata ulteriormente dal coinvolgimento di Boschi nei problemi di Peppino e di sua figlia Luisa. Stanca dei continui colpi di testa del compagno, Angela si preparerà ad esprimere il suo punto di vista, dando vita a quella che apparirà come una vera e definitiva resa dei conti: questa longeva relazione potrà dirsi conclusa? La fase finale del talent show culinario 'Chef Parade' si avvicina. Se Patrizio sembrerà pronto per l'importante competizione, consapevole delle proprie capacità, non si potrà dire la stessa cosa di Raffaele che comincerà a pensare di non essere all'altezza del programma televisivo. L'ansia regnerà sovrana in lui: riuscirà a superare questo nuovo problema?

