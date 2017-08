Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giorgio Manetti preso di mira dagli haters prima del ritorno in TV (Trono Over)

Uomini e Donne, over

Nel corso di questa settimana, dovrebbero registrarsi le prime dinamiche del trono over di Uomini e Donne. In attesa di anticipazioni ufficiali, quello che possiamo fare al momento è ipotizzare una serie di cose e dei probabili retroscena. I protagonisti assoluti della parentesi senior, sono senza ombra di dubbio Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nonostante la fine della storia d'amore, l'ex coppia continua ad appassionare i fan che sperano di poterli rivedere nuovamente insieme. Sognare in realtà, non costa nulla e non fa male a nessuno, ma le probabilità che Gemma e Giorgio possano rimettersi insieme, diminuiscono minuto dopo minuto. Tra le altre cose poi, Gemma dovrebbe essere ancora impegnata con Marco Firpo ma di questo - ad oggi - non sappiamo più nulla. La Galgani infatti, dopo avere dichiarato di aspettare il genovese per la proposta di matrimonio, ha fatto poi calare il sipario sull'intera faccenda. Il silenzio mediatico della Galgani, ci parlava effettivamente di una crisi in atto fino a quando, la stessa dama ha svelato di volere pensare solo a se stessa, prendendosi anche una vacanza solo insieme ai familiari.

Uomini e Donne, il trono over riparte con Gemma e Giorgio? Le anticipazioni

E mentre Gemma Galgani vive ancora dei problemi d'amore, cosa fa Giorgio? Il Manetti ha pubblicato un insolito messaggio sulla sua pagina ufficiale di Facebook, eccolo a seguire: "È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre". Lo stato è per caso un messaggio in codice per la "sua" Gemma? Qualcuno in rete, ha fatto notare la delusione del cavaliere, cercando anche di capire a cosa fossero dovute queste parole anche un poco malinconiche. Nel frattempo però, oltre ai commenti di stima e affetto, sono arrivate le nuove critiche: “Visto che piace così tanto deve andare in televisione per trovare una donna? Ma per piacere cercano tutti la visibilità!"; "Pianta di essere ipocrita Giorgio!"; "Spero che non sarai più a #Uomini e donne, hai rotto!"; "Si sente un Vip, vai a nanna Giorgio!"; "Una persona che si è venduta molto bene. Poi arrivata la notorietà, si è montato la testa ed è uscito veramente chi è. Permaloso, arrogante e fermiamoci qui". Cosa farà il Manetti? Tornerà alla corte over al fianco della sua ex fidanzata oppure, le ultime delusioni gli regaleranno la panchina? Lo scopriremo – se tutto va bene – durante il corso della settimana con le primissime registrazioni di dame e cavalieri.

