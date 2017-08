Uomini e Donne/ Anticipazioni: quando inizia il programma? Alex è il nuovo tronista umbro (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Quando inizia Uomini e Donne? Chi saranno i tronisti della nuova stagione del trono classico? Tante le indiscrezioni, così come le anticipazioni ufficiose che sono emerse in rete nel corso degli ultimi mesi. Con l'estate di mezzo, i protagonisti della corte televisiva della Queen, sono passati dal piccolo schermo ai social network. Ecco perché, durante questa estate, molti di loro hanno mantenuto alta l'attenzione. Claudio Sona per esempio, con le sue bugie si è rivelato la maggiore delusione del programma. Ecco perché, anche Mario Serpa, ha voluto massicciamente prendere le distanze da colui che si è divertito solo a prenderlo in giro nella speranza di acquisire un poco di notorietà. Tra gli altri protagonisti di questa bollentissima stagione, anche Giulia Latini e Andrea Melchiorre. Il fashion blogger poi, ha avuto modo di partecipare anche alla quarta stagione di Temptation Island, cercando di far capitolare la bella Sara che, dopo aver fatto prendere al fidanzato Nicola uno "spauracchio" non indifferente, ha deciso di perdonarlo e tornare con lui. Giulia e Andrea a quanto pare si frequentavano dallo scorso giugno. Lui poi si è fatto beccare in discoteca, mentre baciava un'altra. Da quel momento, dopo un paio di giorni di ripicche e frecciatine, la "coppia" ha fatto la pace e qualcuno parla anche di potenziale ritorno di fiamma. Chi vedremo sul trono da settembre?

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni: oggi la registrazione? Alex il primo tronista

Voci di corridoio web, affermavano che oggi si sarebbe dovuta registrare presso gli Studi Elios di Roma, la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il VicoloDelleNews però, ha ufficializzato la nuova data: giovedì 31 agosto. Per quanto riguarda il toto-tronisti, confermatissimo (anche se non ufficialmente) Mattia Marciano, ex corteggiatore campano che si è portato a casa la bella delusione di non venire scelto da Desirée Popper. Il suo carattere pacato e rispettoso però, sembrerebbero avere fatto innamorare la redazione del programma e la conduttrice stessa. Nel frattempo si è aggiunto anche il nome di un altro nuovo tronista: Alex e viene dall'Umbria. Il ragazzo è stato "paparazzato" dal portale UmbriaOn intento a girare il video di presentazione prima alle Cascate delle Marmore e poi a Todi. La prima puntata della nuova stagione, dovrebbe andare in onda da lunedì 11 settembre, come sempre trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a cominciare dalle 14.45. Di seguito, verranno trasmesse anche le repliche su La5, nell'access prime time. Come sempre, durante le prime puntate andranno in scena anche le dinamiche delle coppie che hanno preso parte a Temptation Island ecco perché, sotto questo punto di vista potrebbe esserci anche il colpo di scena. Come ben sapete, Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma si sono lasciati: uno dei salirà sull'ambito trono del programma? Si attendono con ansia, le prime anticipazioni ufficiali.

