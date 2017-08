‘71/ Su Rai 3 il film che racconta il conflitto nord-irlandese per la regia di Yann Demange (3 agosto 2017)

Jack O'Connell nel film '71

IL CAST DEL FILM IN ONDA SU RAI 3

'71 sarà il film in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 3 agosto 2017 alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola molto impegnata riguardante il conflitto nord-irlandese, diretta dal regista Yann Demange che nel 2018 sarà di nuovo presente sui grandi schermi con la sua opera seconda, 'White Boy Rick'. Nel cast di '71 il protagonista è Jack O'Connell nella parte di Gary Hook. Fanno parte del cast anche Sean Harris nel ruolo del Capitano Sandy Browning, Paul Anderson nella parte del Sergente Leslie Lewis mentre Charlie Murphy è Brigid e Sam Reid interpreta il Tenente Armitage. David Wilmot è Boyle, Richard Dormer è Eamon, Valene Kane interpreta Orla, Jack Lowden interpreta Thompson detto Thommo e Martin McCann ha il ruolo di Paul Haggerty.

'71, LA TRAMA

Il protagonista di '71 è il soldato Gary Hook, che si trova al centro di una sommossa per le strade di Belfast, uno dei tanti tumulti di piazza che caratterizzano la massima tensione del conflitto nordirlandese. Nella confusione, Gary si ritrova però abbandonato dai suoi compagni, e viene aggredito dalla folla, picchiato e messo in grave pericolo. Nonostante questo, Gary riesce a salvarsi grazie all'aiuto di alcuni cittadini, ma si ritrova contemporaneamente braccato sia dall'IRA, sia dalla Military Reaction Force della Gran Bretagna, che lo accusa di tradimento. Gary risulta estremamente scioccato da quanto visto nelle strade di Belfast, da giovane soldato non si poteva aspettare un trattamento così duro da parte dei soldati anche nei confronti di donne e bambini. Hook però, da giovane recluta non comprende di essere finito nell'occhio del ciclone di un intrigo fra l'IRA e i militari, che non vedono di buon occhio i membri meno radicali dell'organizzazione indipendentista.

L'IRA vuole alzare i toni dello scontro e all'esercito serve un avversario sanguinario da combattere, anche per motivi di propaganda e per scongiurare l'ipotesi di un accordo. Per questo viene pianificato l'omicidio di Hook da parte di Quinn, un leader indipendentista, ma il giovane Sean non riesce a mettere in pratica l'esecuzione. Arriva però il gruppo del Capitano Browning, a conoscenza del fatto che il gruppo di Quinn sa dell'attentato esplosivo che sta per concretizzarsi a Belfast. Con grande orrore da parte di Hook, i soldati di Browning sparano al giovane Sean e cercano a loro volta di soffocare Hook, per impedirgli di avvertire tutti dell'imminente esplosione della bomba. Il tenente Armitage, arrivato a capo di un gruppo di sostegno militare per Browning, scopre però che Hook sta per essere ucciso, e riesce ad intervenire anche con l'aiuto di Sean,che si rialza miracolosamente dopo il colpo subito. Alla fine Hook viene lasciato andare e anche Quinn, con il tenente Armitage che depone in caserma una denuncia informale su quanto accaduto ai soldati. Tuttavia un'indagine non viene aperta: scoperto il marcio che c'è dietro la guerra, Hook lascia l'Irlanda del Nord e decide di tornare in a casa in Inghilterra.

