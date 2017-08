AGENTE 007 - LA SPIA CHE MI AMAVA/ Su Rai Movie il film con Roger Moore (oggi, 3 agosto 2017)

film prima serata

ROGER MOORE NEL CAST

Agente 007 - La spia che mi amava, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 3 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pelicola d'azione e spionaggio il cui titolo originale è The Spy Who Loved Me ed è stata realizzata nel 1977 per la regia di Lewis Gilbert. Si tratta del decimo capitolo della saga cinematografica di James Bond. Il film venne trasmesso per la prima volta in tv nel 1982 in Gran Bretagna, ottenendo uno share di ascolti straordinario che superò i 22 milioni di spettatori. Nel cast sono presenti Roger Moore, Barbara Bach, Richard Kiel, Curd Jürgens e Bernard Lee. Roger Moore è un attore britannico scomparso recentemente, nel maggio del 2017. Fu il secondo James Bond della storia dopo Sean Connery. Tra i suoi film più famosi ci sono Il Santo, Fuoco, neve e dinamite. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Nella nuova avventura dell'agente 007, James Bond è chiamato ad indagare sulla misteriosa scomparsa di due sommergibili. Bond è da poco riuscito a sfuggire a un gruppo di agenti del KGB ed a ferire mortalmente il capo del gruppo. M gli affida il compito di scoprire dove siano finiti i sommergibili. Nel frattempo, a Mosca, il capo del KGB, Anatol Gogol, ingaggia l'affascinante Anya Amasova e gli affida lo stesso incarico assegnato a Bond. Anya Amasova e James Bond, infatti, si incontreranno al Cairo. Il loro scopo comune è quello di presenziare ad un asta che ha per oggetto la vendita di un sofisticato sistema per localizzare i sommergibili. Dopo un acceso confronto, i due decidono di allearsi e si mettono alla ricerca del dispositivo, che intanto è stato rubato dal famoso criminale noto col nome di Squalo.

Ad ingaggiare quest'ultimo è stato Karl Stromberg, un pericoloso scienziato. Bond e Anya si recano così in Sardegna, qui Stromberg ha costruito la sua base. Trovano lo Squalo e durante uno scontro a fuoco con il criminale, Bond salva la vita ad Anya. Tra i due nasce la passione. Nel frattempo, sono costretti a fuggire da Squalo ed i suoi scagnozzi a bordo della super accessoriata Lotus Esprit guidata da Bond. Poco dopo, Anya apprende che Bond ha ucciso il suo fidanzato, membro del KGB, e giura di vendicarsi appena conclusa la missione. Il piano di Stromberg, nel frattempo, diventa chiaro.

Il folle scienziato ha intenzione di lanciare due missili rivolti uno verso Mosca e l'altro verso New York, proprio dai due sottomarini rubati. In questo modo scatenerebbe un disastro diplomatico tra Russia e Stati Uniti che porterebbe allo scoppio di una guerra nucleare. Così facendo, lo scienziato potrebbe fondare una civilità sottomarina. Riusciranno Bond ed Anya a fermare il folle piano di Stromberg?

