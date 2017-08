ANGOSCIA/ Da oggi al cinema il film diretto da Sonny Mallhi con Ryan Simpkins (3 agosto 2017)

Film in uscita al cinema

IL CAST DEL FILM

Nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto 2017 uscirà nelle sale italiane il film Angoscia, di produzione statunitense, diretto dal regista Sonny Mallhi. Il film uscì negli USA già nel 2015 e in Italia viene diffuso solo dopo due anni, infatti il regista attualmente sta già lavorando al prossimo suo lungometraggio che uscirà nel 2018, Hurt, di cui è anche produttore e soggettista. Angoscia (titolo originale Anguish) rappresenta l'esordio alla regia di Mallhi, in quanto finora, nelle precedenti pellicole cinematografiche, ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo e di soggettista, talvolta di co-produttore. Inoltre di questa pellicola ha scritto il soggetto ed è anche produttore insieme a Guy Danella, Ed Koziarski, Mike McNamara e Kho Wong. Nel cast figurano Ryan Simpkins, Annika Mars, Karina Logue, Cliff Chamberlain, Ryan O'Nan, la fotografia è di Amanda Treyez, il montaggio di Andrew Coutts e Matt Diezel, la musica di James Curd. Si tratta di un film indipendente, un horror che non si può nemmeno definire prettamente tale. Punta sui misteri e le paure che emergono analizzando la psicologia dei personaggi, nella quale si intrecciano vecchie storie maledette.

ANGOSCIA, LA TRAMA

Tess (Ryan Simpkins), un'adolescente, sin da bambina soffre di una profonda depressione a cui non riesce a trovare una via d'uscita e di disturbi comportamentali. Ma la sua patologia è qualcosa di oscuro, di particolare, e tende sempre più ad aggravarsi proprio da quando si è trasferita con la madre in una sperduta cittadina di provincia americana. Della storia di questo luogo fa parte un episodio drammatico che rigurda Lucy, una ragazzina che, quando aveva alla sua stessa età, fu investita e uccisa da un'automobile sotto gli occhi di sua madre. Giunta nella cittadina, Tess cadrà in preda a numerose e inquietanti allucinazioni, sensazioni di forte ansia, un vortice di tormenti e visioni. Queste allucinazioni sembrano voler trasmettere dei messaggi, intrecci di una storia e pensieri che necessitano di essere districati e svelati. Queste visioni riguardano proprio la persona di Lucy e la sua drammatica e misteriosa storia, saranno sempre più presenti nella psicologia di Tess, si impossesseranno della sua persona, della sua stessa volontà. Una trama densa di elementi capaci di generare continui brividi di tensione e di paura, di creare atmosfere cupe e misteriose, di grande impatto emotivo, profondamente inquietanti, che rendono il tutto avvincente e coinvolgente per lo spettatore. La tensione emotiva viene creata dalle atmosfere della cupa cittadina di provincia, della casa in cui vanno ad abitare i personaggi principali, insieme al vortice di visioni della protagonista e all'esplorazione della complessa psicologia della stessa.

© Riproduzione Riservata.