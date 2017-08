ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO IN CRISI/ Parla l'amica Valeria Marini: "spero riescano a superarla"

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

LA CRISI PER VALERIA MARINI

Va in onda stasera l'ultima puntata di #Estate, il programma tv condotto da Alfonso Signorini che mette in piazza gossip e retroscena della vita delle celebrities più "in" d'Italia. Protagonista della puntata di oggi, la showgirl Valeria Marini, che oltre a parlare di sé e dei suoi amori ha accennato alla relazione dei compagni di copertina Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. La crisi, per la Marini, "può capitare. Il problema è gestire le fatiche che essa comporta. Spero, visto che hanno un bambino bellissimo, che riescano a superarla". Risale a pochi giorni fa il post di Anna Tatangelo in cui la stessa invitava amici e seguaci - famosi e non - a tacere riguardo alla sua attuale situazione sentimentale: "La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità". Tra i "follower" più assidui della Tatangelo anche Bobo Vieri, al centro di un presunto scambio di like che per i tabloid sarebbe indice di chissà quale coinvolgimento. Anche in questo caso, la replica della cantante è stata pronta e ficcante: "Non è un problema mio, altrimenti dovrei essere fidanzata con centomila persone". L'unico grande amore della Tatangelo rimane il figlio Andrea: "Ti amo tantissimo", commenta Anna su Instagram sotto una foto del suo bambino.

AMORE... MATERNO

Restando in tema figli, anche Valeria Marini ha ammesso di averne a lungo desiderato uno: "Non avere un figlio è un po' il mio grande cruccio, nel senso che sono rimasta un po' prigioniera del mio lavoro, un po' degli inciampi che ho fatto con persone sbagliate. Però diciamo che c'è ancora la possibilità, ed è un sogno che voglio assolutamente realizzare. Devo mettere le basi con una persona solida con cui ci siano veramente i sentimenti, ci sia veramente un punto d'incontro". E noi glielo auguriamo.

