ANNABELLE 2/ Da oggi al cinema il film horror diretto da David F. Sandberg (3 agosto 2017)

LA REGIA DEL FILM

In uscita al cinema oggi, giovedì 3 agosto Annabelle 2 - Creation, film horror diretto dal regista svedese David F. Sandberg. E’ il prequel di Annabelle, film del 2014 diretto da John R. Leonetti, a sua volta spin-off della pellicola dal titolo L'evocazione - The Conjuring. Tra gli attori principali vediamo Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Anthony LaPaglia e Miranda Otto, questi ultimi nei panni dei coniugi Mullins.

ANNABELLE 2, STORIA DI UNA BAMBOLA

Il fulcro della trama di Annabelle 2 nasce dalla morte della piccola Annabelle, figlia di Samuel e Esther Mullins. La bambina è morta anni prima, travolta da un'auto. I coniugi Mullins ospitano nella loro dimora delle ragazze orfane, tra cui Janice, una bambina con disabilità motoria. Le bambine ospiti nella casa ben presto si trovano a che fare con inquietanti avvenimenti. Mentre gioca con le sue amiche e vaga per la casa Janice trova una bambola. Fatti spaventosi e persecuzioni iniziano a ossessionare la povera bambina che presto scopre l'orribile verità: pare che all'interno della bambola viva l'anima di Annabelle, la figlia dei Mullins morta anni prima. L'anima della bambina morta non è per niente amichevole, vuole infatti a ogni costo rubare l'anima della povera Janice, che si trova a combattere qualcosa di spaventosamente atroce. La bambola riesce a impossessarsi di Janice e dà il via a una serie di orribili omicidi. I due coniugi, devastati dalla morte della figlia, avevano provato a mettersi in contatto con lei per poi acconsentire allo spirito di penetrare in una delle bambole create artigianalmente da Samuel Mullins. Ma lo spirito con cui i coniugi si sono messi in contatto non è in realtà quello della loro bambina, da qui la decisione di segregare la bambola in un armadio che, però, è stato ingenuamente aperto dalla povera Janice.

ANNABELLE 2, LE CURISOITA'

Le vicende raccontate in Annabelle 2 - Creation e negli altri film ad esso collegati sono tratte dagli studi effettuati dai demonologi statunitensi Ed e Lorraine Warren. La coppia si è occupata di vari casi paranormali, tra cui la vicenda della bambola indemoniata Annabelle è tra le più conosciute. Al momento, Annabelle 2 - Creation è stato giudicato positivamente dalla critica negli Stati Uniti e descritto come un horror molto ben fatto e dalla trama più definita e interessante rispetto al film sviluppato precedentemente.

