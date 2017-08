ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Puntata 3 agosto: prove di convivenza per Patrizio e Rossella

Un posto al sole

LA COMPLICITA' DI FRANCO E LUISA

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 in una puntata nella quale terranno banco ancora i problemi di Franco e Angela. Al ritorno dalle vacanze di quest'ultima, la coppia si renderà conto di avere più di qualche problema da affrontare. E la situazione sarà destinata a peggiorare a causa della vicinanza del Boschi con Luisa, la figlia di Don Peppino. La donna vedrà proprio nell'amico del padre l'unica persona in grado di aiutarla a liberarsi dalla morsa del pericoloso usuraio, che solo qualche giorno prima ha dimostrato di essere molto serio con le sue minacce. La complicità tra Franco e Luisa sarà giorno più giorno più evidente: finirà per segnare la fine della longeva storia d'amore tra i genitori di Bianca?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO: PROVE DI CONVIVENZA PER PATRIZIO E ROSSELLA

Spazio alle giovani generazioni oggi a Un posto al sole, con la divertente prova di convivenza di Patrizia e Rossella. Approfittando dell'assenza dei genitori, i due fidanzatini di Palazzo Palladini sperimenteranno cosa significa trascorrere insieme un breve periodo ma non potranno negare l'evidenza: non è facile mettere da parte le proprie abitudini per trovare un equilibrio di coppia. Mariella dovrà oggi affrontare una nuova brutta avventura: dopo avere subito i rimproveri di Guido che non è riuscito a nascondere la sua gelosia, sarà ora la volta di Bice, la moglie di Massaro. Per capire cosa sta davvero accadendo, la donna chiuderà la rivale nel proprio centro di bellezza per un vero e proprio interrogatorio.

