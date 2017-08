Anticipazioni Il Segreto, puntata 3 agosto: Camila sotto scacco, il ricatto di Nestor ha successo?

Il Segreto

CAMILA SOTTO SCACCO

La presenza di Nestor diventerà purtroppo una costante nella vita di Camila, che dovrà fare i conti con il peggior fantasma del suo passato. Nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio, trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 18:45, la cubana sarà costretta a convincere con il 'cugino' o quanto meno con colui che si è presentato come tale da Hernando. Quest'ultimo sarà ben felice della visita da Cuba ricevuta dalla moglie ma non potrà sospettare che proprio lei non vede l'ora di liberarsi da quel terribile individuo. Nestor, infatti, cercherà di approfittare di ogni momento solo con Camila per convincerla a confessare dove ha nascosto Belen. Ma nonostante i continui ricatti, la donna terrà duro e rifiuterà di fornire maggiori dettagli: la bambina sta bene nel luogo in cui lei l'ha condotta e in nessun modo dovrà essere allontanata da lì. Del tutto ignaro della vicenda, Hernando avrà ben altro a cui pensare: insieme a Matias controllerà i canali delle sorgenti, rendendosi conto che non tutto andrà per il meglio.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO: NICOLAS FA UN PASSO INDIETRO?

Lo stato di salute di Rosario continuerà a destare grande preoccupazione anche nell'appuntamento odierno de Il Segreto. In essa, infatti, la matriarca dei Castaneda resterà ferma nella sua intenzione di lasciarsi morire: non solo la morte di Mariana sarà un duro boccone amaro da digerire, ma l'arresto di Alfonso sarà inevitabilmente destinato a peggiorare le cose. Il figlio è stato condotto in carcere senza un vero motivo ed Emilia proverà in tutti i modi a capire se Cristobal Garrigues possa essere stato il responsabile di un simile intrigo. E mentre il terribile individuo cercherà di raggiungere il suo obiettivo, provando a sedurre la figlia di Raimundo, non ci sarà tempo da perdere per salvare Rosario da morte certa. Ecco perché anche Camila deciderà di intervenire, chiedendo a Nicolas di aiutare l'anziana donna: se almeno Rosario potesse vedere la nipote Juliana, forse si sentirebbe meglio, vedendo in lei la defunta figlia. Per la prima volta dalla scoperta del cadavere, il fotografo sembrerà pronto a fare un passo indietro...

