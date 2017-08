BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI/ Bill mette le cose in chiaro: si riprenderà Brooke! (Puntata 3 agosto)

Beautiful

LA DISPERATA CORSA DI BILL

Il conto alla rovescia di Beautiful è definitivamente cominciato: quella odierna sarà, infatti, la penultima puntata prima della pausa estiva che quest'anno durerà niente meno che tre lunghissime settimane. Salvo sorprese, infatti, la soap americana ritornerà lunedì 28 agosto riprendendo le vicende di Ridge e soci in una fase davvero interessante. Forrester sarà più che mai deciso a liberarsi di Quinn, dimostrando quando la dark lady sia inaffidabile. Per questo dovrà provare a sedurla, portando poi al padre le prove del tradimento. L'occasione per portare a compimento tale progetto verrà data anche grazie alla partenza di Brooke per l'Italia dove dovrà trascorrere del tempo insieme ad Hope. Bill sarà informato da Katie di questo viaggio e lui deciderà di raggiungere l'amata per un ultimo saluto. Sarà in tale circostanza che le rinnoverà i suoi sentimenti, dicendosi certo che in futuro torneranno insieme: Ridge la deluderà di nuovo e la loro storia non potrà durare a lungo. Si tratterà di una vera previsione...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO: L'ULTIMO TENTATIVO DI WYATT?

Wyatt riuscirà a rassegnarsi davanti all'evidenza? I sentimenti di Steffy sono ben chiari ai fan di Beautiful oltre che a tutti i parenti della coppia, ad eccezione di Eric e Quinn. Dopo avere provato a convincere l'amministratore delegato della casa di moda a trasferirsi provvisoriamente a villa Forrester, Wyatt si era trovato di fronte all'ennesimo due di picche della moglie. Il fatto lo aveva condotto ad un momento di rassegnazione, tanto da affogare il dispiacere nell'alcool. Ma dopo questa breve crisi, il figlio di Bill tornerà alla carica e gli argomenti saranno sempre gli stessi: loro sono una coppia stupenda, solo lui la ama per quella che è e può renderla felice. Con questi presupposti, chiederà a Steffy di lottare per salvare il loro matrimonio anche se tali parole non avranno seguito: sarà anche colpita dalla sua nuova ricchezza e dal potere ottenuto nella casa di moda, ma non ci saranno dubbi sull'identità del suo unico e vero amore.

