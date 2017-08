BELEN RODRIGUEZ/ La modella torna ad Ibiza con una marcia in più, foto (oggi, 3 agosto)

Belen Rodriguez (Instagram)

IL RITORNO AD IBIZA

Belen Rodriguez ha fatto ritorno ad Ibiza dopo alcuni giorni di trasferta negli Stati Uniti. La showgirl aveva sorpreso i fan annunciando di poter realizzare il suo sogno americano che le ha permesso di essere la testimonial della Swaroski insieme alle famose top model Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik. Non solo, nella città degli angeli ha potuto rinnovare il feeling anche con Marciano, con il quale collabora già da diverso tempo. Ma archiviati gli scatti in compagnia di volti tanto noti nel mondo della moda, per lei è arrivato il momento di fare ritorno ad Ibiza, dove il piccolo Santiago era pronto ad attenderla. Nell'ultima foto da lei pubblicata su Instagram appare infatti in compagnia del figlio mentre prepara il pranzo (clicca qui per vedere lo scatto e leggere i tanti commenti dei fan) nella cucina della sua villa nell'isola delle Baleari.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANCORA VACANZA, E ANDREA?

Le vacanze ad Ibiza di Belen Rodriguez riprendono là dove erano state interrotte: al suo fianco c'è l'insostituibile Santiago, che nei giorni scorsi ha potuto contare sulla presenza della sua baby sitter preferita ovvero nonna Veronica (giunta a sua volta a Cuba nella parte centrale dell'estate). Anche Cecilia si trova nell'isola delle Baleari insieme al fidanzato Francesco Monte e ovviamente per chiudere il cerchio non può mancare Jeremias, a sua volta impegnato nei festeggiamenti in famiglia. Il clan Rodriguez può dunque dirsi riunito ma è inutile negare che tra loro manca un tassello importante ovvero colui che, secondo quanto riportato qualche settimana fa da Chi, ha finanziato le vacanze della stessa Belen: Andrea Iannone è tornato al suo impegno nella MotoGp che il prossimo weekend lo vedrà per una nuova gara a Brno nella Repubblica Ceca. Lui stesso nelle ultime interviste ha dichiarato di essersi allenato molto in queste ultime settimane e di essere concentratissimo: "Durante questa pausa mi sono allenato molto, ma ho anche riposato, soprattutto per calmare la mia mente, ma mi sono concentrato maggiormente sulla forma fisica. Ora mi sento perfettamente concentrato".

