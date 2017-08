Battiti Live 2017, Bari: le pagelle della puntata prima puntata

battiti live 2017

LE PAGELLE, I TOP DELLA PUNTATA PRIMA PUNTATA

Da Piazza Diaz, Bari, inizia il tour dell'estate con la musica del momento: ritorna l'attesissimo Battiti Live, che quest'anno toccherà solo 5 città del sud Italia. Lo spettacolo che questo concerto regala sono immense: si può godere di gran bella musica, bella atmosfera e grande compagnia assolutamente in modo gratuito, in contesti sempre suggestivi e divertenti, e questi sono alcuni dei suoi punti di forza che ogni anno ritornano più forti della stagione precedente. Tra i top ovviamente il grande cast di ospiti invitato per questa tappa: tra i più giovani svettano Michele Bravi rivelazione 2017, Riki da Amici di Maria De Filippi, il grande successo di Ghali con le sue hit tra cui "Happy Days", e poi ancora Fiorella Mannoia, Alex Britti, Nek e tantissimi altri grandi artisti. Tra i top anche la splendida conduzione di Alan Palmieri, da anni punto di riferimento di Radio Norba.

BATTITI LIVE 2017 - BARI: I FLOP DELLA PUNTATA

Puntuale come ogni anno dal 2002 fino a oggi è ritornato il Battiti Live 2017, il magnifico appuntamento con la musica in giro per il Sud Italia. Tra urla, canzoni live e divertimento alcuni flop: tra questi sicuramente le poche inquadrature che la regia ha dedicato al paesaggio circostante la piazza e il palco. Potevano essere infatti mostrati i palazzi e le costruzioni, le bellezze del lungomare, la piazza e il centro della città. Invece le camere si sono concentrate soltanto sul palco e tantissimo sul pubblico davvero numerosissimo tanto da arrivare fino in fondo alla strada. Tra i flop, a malincuore, Alex Britti, che non ha fatto una performance degna di nota e questo si è notato anche da casa. Un altro flop della serata è sicuramente Celeste, il suo ruolo è davvero superfluo al fine del programma. Tra i flop anche Mario Venuti che ha cantato in playback (Fabiola Granier)

