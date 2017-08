CHERRY SEASON/ La romantica proposta di matrimonio di Ayaz (Anticipazioni puntata 3 agosto)

Cherry Season

LA ROMANTICA PROPOSTA DI AYAZ

La proposta di matrimonio di Ayaz ad Oyku sarà la trama centrale della puntata di Cherry Season di oggi. Archiviati i problemi degli amici della coppia, oggi l'attenzione sarà nuovamente riportata sul loro amore e sulle aspettative dell'aspirante stilista. Da qualche giorno, infatti, Oyku non fa altro che lamentarsi per il modo in cui Ayaz sta affrontando il loro rapporto: dovrebbe chiederle di sposarla, organizzando una delle tante sorprese che lo hanno sempre contraddistinto ma ogni suo tentativo si mostrerà deludente: l'architetto inviterà la fidanzata in un ristorante scadente, dopodiché le farà ripercorrere senza lei che ne accorga tutte le principali tappe della loro storia. Mentre Oyku sarà sorpresa da questa mancanza di creatività, Ayaz si preparerà alla grande proposta. Affitterà un autobus guidato da Mete, al cui interno si troveranno anche i più cari amici della coppia. E sarà al suo interno che Ayaz, dopo avere rivissuto il primo incontro con la sua amata, le chiederà di sposarlo. Ovviamente Oyku accetterà!

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI 3 AGOSTO: COMINCIANO I PREPARATIVI DELLE NOZZE

La proposta è stata fatta e Oyku ha ottenuto quella stupenda sorpresa che tanto aveva desiderato. Dunque i due protagonisti di Cherry Season dovranno fare i conti con nuovi piccoli problemi. Il nuovo argomento di discussione saranno i preparativi delle nozze che vedranno il coinvolgimento, decisamente eccessivo, delle due mamme. Onem e Meral avranno opinioni del tutto diverse sul luogo perfetto per la celebrazione del matrimonio: secondo la stilista, il figlio dovrà pronunciare il fatidico sì in un hotel di lusso, in una cerimonia costosa ed elegante come lui merita. Ben diversa però sarò l'opinione dei futuri sposi, che troveranno l'approvazione di Meral. Il loro desiderio sarà quello di organizzare una festa molto più semplice e intima con pochi invitati. Il luogo da loro scelto sarebbe la spiaggia e non un luogo lussuoso come Onem vorrebbe. Riusciranno a convincerla a cambiare idea senza dare il via a nuovi litigi?

