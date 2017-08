DOVE LA TERRA SCOTTA/ Su Rai 3 il film con Gary Cooper e Lee J. Cobb (oggi, 3 agosto 2017)

film

GARY COOPER E LEE J. COBB NEL CAST

Dove la terra scotta, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 agosto 2017 alle ore 15.50. Una pellicola di genere sentimentale e western con il titolo in lingua originale "Man of the West" che è stata prodotta nel 1958 negli Stati Uniti per la regia di Anthony Mann. Ad interpretare i personaggi principali della storia sono Gary Cooper, Lee J. Cobb, Julie London e Arthur O'Connel. Il soggetto della pellicola trae ispirazione dal romanzo dello scrittore Will C. Brown intitolato "The border jumpers". Al tempo della lavorazione del film, Gary Cooper aveva da poco scoperto di avere un tumore, a causa del suo male incurabile morirà tre anni dopo. L'attore ha avuto una carriera lunga e brillante ed ha recitato in oltre cento film. Indimenticabile la sua interpretazione nel film "Mezzogiorno di fuoco", al fianco di Grace Kelly, che nel 1953 che gli ha fatto vincere l'Oscar e il Golden Globe come "miglior attore protagonista". Altro film indimenticabile interpretato dall'attore è "Per chi suona la campana" al fianco di una strepitosa Ingrid Bergman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DOVE LA TERRA SCOTTA, LA TRAMA

In una piccola cittadina dell'Arizona vive Link Jones, un uomo dal passato molto discutibile. Link adesso è un uomo onesto che si dà molto da fare per il bene della sua comunità, del fuorilegge che è stato per anni non c'è più traccia, tutti lo amano e lo rispettano. Un giorno sale sul treno per andare in città in cerca di un maestro disposto a lavorare nella scuola del suo paese. I suoi concittadini si fidano di lui e, per convincere un eventuale insegnante ad accettare il lavoro, gli consegnano tutti i loro risparmi, soldi che Link può offrire come pagamento anticipato di un anno di insegnamento. Sullo stesso treno viaggia Sam Beasley e Billie Ellis, l'uomo è un baro molto noto mentre Billie intrattiene i clienti nei saloon. Il treno fa una sosta per rifornirsi della legna necessaria e alcuni passeggeri danno una mano. Link, Sam e Billie approfittano della fermata per scendere dal treno e fare due passi. In quel preciso istante quattro banditi salgono sul vagone del treno e uno di loro si impossessa della borsa in cui Link conservava i soldi dei suoi paesani.

Ne segue uno scontro a fuoco e uno dei banditi muore, il treno riparte prima che tutti passeggeri siano risaliti e Sam, la ragazza e lo stesso Jones rimangono a terra. A questo punto è necessario trovare un luogo dove trascorrere la notte, Jones guida gli altri e arrivano in una piccola fattoria poco distante. Sfortunatamente si tratta della masseria in cui abitano gli assalitori del treno, il gruppo dei banditi è guidato da un certo Dock Tobin. Come se non bastasse, Doch è una vecchia conoscenza di Link, infatti in passato avevano lavorato nella stessa banda e inoltre è anche laperona che lo ha allevato.

Per ingraziarsi Tobin e i suoi uomini, Jones fa credere loro di essere ritornato per riprendere il suo posto nella banda, in compagnia della sua donna, Billie. Esaltato dal ritorno di Link, Dock pensa di studiare nei minimi particolari un nuovo piano, questa volta rivolto a rapinare la banca della città vicina. Tutto è pronto per l'assalto all'istituto di credito ma i banditi, arrivati sul posto, scoprono di trovarsi in un luogo disabitato, una vera e propria città fantasma. Dock e gli uomini della sua banda, in preda ad una rabbia feroce, sparano all'impazzata dove si salveranno soltanto Link e Billie.

