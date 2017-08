Federica Pellegrini e Filippo Magnini/ Di nuovo insieme? "Difficile pensare che sia finita"

Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Federica Pellegrini e Filippo Magnini torneranno insieme o la loro storia d'amore è davvero finita per sempre? È la domanda che i fan dei due campioni azzutti di nuoto si chiedono da quando la Pellegrini è tornata al centro del gossip per la grande vittoria ottenuta ai Mondiali di Budapest, dove ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri. A dare qualche piccola speranza ai fan è il padre di Federica Pellegrini, Roberto, che intervistato dal settimanale Oggi parla così di quell'abbraccio tra sua figlia e Filippo Magnini dopo la gara di pochi giorni fa: "È difficile pensare alle immagini di quell’abbraccio e pensare che tra loro sia finita. - dichiara il signor Roberto, che aggiunge - Mia figlia è una donna, e una donna in certi momenti della vita deve prendersi i suoi spazi. Ha chiesto del tempo a Filippo e lui ha voluto darglielo".

UNA SECONDA POSSIBILITÀ PER LA COPPIA?

IL PAPÀ DI FEDERICA LANCIA IL GOSSIP

Insomma il padre di Federica parla di pausa che sua figlia ha chiesto a Filippo e che Magnini le ha concesso. Non si parla di fine definitiva di questa relazione che di alti e bassi e tira e molla ne ha vissuti già tanti. Questo dona sicuramente nuove speranze ai fan della coppia che sperano che questi giorni possano essere di riavvicinamento per la coppia. Nell'intervista a Oggi, Roberto Pellegrini parla anche della grande gioia di passara qualche giorno di vacanza con la sua Federica: "Con i nostri riti, i nostri posti a tavola, i nostri abbracci. E quella ragazza di 1 metro e 80 ci piomberà ancora nel letto, la mattina, sarà ancora la nostra bambina" conclude felice e fiero della sua campionessa.

