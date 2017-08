Grande Fratello Vip 2017 / Concorrenti e cast: Cristiano Malgioglio ha detto sì per colpa di Mariah Carey!

Grande Fratello Vip (Logo)

Mentre Ilary Blasi appare nel promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore sul web, potrebbe iniziare l'11 settembre (ovviamente su Canale 5), Dagospia lancia in anteprima i nomi dei primi inquilini certi della Casa più spiata d'Italia. Dei primi due nomi si era vociferato alcuni giorni fa e oggi sembrano trovare nuova conferma nelle parole di Dandolo: stiamo parlando di Cecilia e Jeremias Rodrigez, fratello e sorella della più nota Belen. Entrerebbero in coppia ma con valore di un singolo concorrente così come è accaduto ad Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli lo scorso anno. Ma andiamo avanti e troviamo un altro nome che renderà molto felici i fan di Uomini e Donne: quello di Giulia De Lellis. Se lo scorso anno è toccato al fidanzato Andrea Damante entrare nella casa, stavolta pare sia giunta la sua occasione.

I PRIMI NOMI DEL CAST SVELATI DA DAGOSPIA

CRISTIANO MALGIOGLIO HA DETTO SI PER UNA QUERELA

D'altronde si parlava di lei anche per l'Isola dei Famosi, possibilità però sfumata, a quanto pare, per problemi di peso. Anche di lui si sta molto parlando nelle ultime ore e Dagospia arriva a confermarlo: Cristiano Malgioglio. Proprio il celebre autore musicale e personaggio televisivo, in un'intervista all'ultimo numero di Spy, ha confessato: “Devo fare il GF Vip per colpa di Mariah Carey. L’ho insultata su Twitter perché sul palco a Las Vegas sembrava una balena spiaggiata, adesso mi vuole querelare e per questo mi tocca entrare nella Casa” e durante il Chi Summer tour ha poi aggiunto: "Il GF Vip? Beh, certamente sarei la star assoluta". Non finisce qui perchè al fianco dei personaggi sopra citati ci sarebbero anche le attrici Serena Grandi e Simona Izzo oltre che la bellissima Ayda Yespica che pare ritroverà, dopo 13 anni dalla partecipazione all'Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro.

