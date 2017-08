IL PRINCIPE 2 / Anticipazioni undicesima puntata: Khaled sempre più spietato, Fatima si allontana da Morey

Il Principe 2

Nuova programmazione per Il Principe 2 che non trova pace nel palinsesto di canale 5. Dopo l’interruzione nella scorsa stagione, le nuove puntata della fiction spagnole sono state posizionate nella seconda serata della domenica. Tuttavia, dalla settimana scorsa, Mediaset ha deciso di cambiare ancora spostando la messa in onda delle ultime puntate della serie tv iberica al giovedì. La puntata, però, non verrà trasmessa in seconda serata ma all’una di notte. Una decisione che ha letteralmente fatto infuriare i fans de Il Principe 2 che avrebbero preferito vedere gli ultimi appuntamenti ad un’ora più decente. Tuttavia, gli ascolti non eccellenti hanno convinto i vertici della Mediaset a spostare ancora la fiction. La scorsa puntata è stata seguita 448.000 spettatori, raggiungendo uno share dell’8.3%. L’undicesima puntata de Il Principe 2 sarà visibile sia su canale 5 che in streaming Personal Computer e dispositivi mobili, potete scaricare l'applicazione ufficiale di Mediaset.it oppure cliccare sul seguente link.

IL PRINCIPE 2, ANTICIPAZIONI UNDICESIMA PUNTATA

KHALED SEMPRE PIU’ SPIETATO

Dopo la morte di Serra, Morey è deciso a scoprire il colpevole e ad assicurarlo alla giustizia. Dopo una serie di indagini scopre che il traditore che ha fatto uccidere l’amico è Robledo. Morey cerca così di trovare le prove che confermino la colpevolezza di Robledo ma non è affatto facile riuscirci. Nel frattempo, la famiglia di Fatima decide di far partire Nayat per farla vivere in un istituto. Il giorno della partenze, durante il momento dei saluti, Fatima approfitta di un momento di distrazione di Khaled per confidarsi con il fratello Faruq a cui confessa tutto quello che le sta facendo il marito Khaled: dalle minacce al suo coinvolgimento nel terrorismo. Faruq, furioso e disposto a tutto pur di salvare la sorella e allontanarla dal suo carnefice, decide di collaborare stabilmente con Fran e Morey. Quest’ultimo, nel frattempo, riesce a mettersi in contatto con Fatima ma i due vengono scoperti da Khaled che decide di metterli a confronto. Morey confessa così a Fatima di amarla e di volerla sposare ma la donna, per paura delle ripercussioni che potrebbe subire la sua famiglia qualora decidesse di lasciare Khaled, decide di restare con il marito. Morey nel frattempo, affronta a viso aperto Robledo mentre Faruq riesce ad intrufolarsi nella villa di Khaled per una missione ma viene scoperto dagli uomini della sicurezza. Khaled farà uccidere il cognato o lo costringerà a tradire Fran e Morey minacciando di uccidere Fatima?

