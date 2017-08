INNAMORATO PAZZO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti (oggi, 3 agosto 2017)

film comico prima serata

NEL CAST ADRIANO CELENTANO

Innamorato pazzo, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 3 agosto 2017 alle ore 21.15. Appuntamento con il cinema di Adriano Celentano con la pellicola comica che è stata realizzata dalla coppia d'oro della commedia all'italiana anni Settanta e Ottanta, composta da Castellano e Pipolo. I due registi hanno confezionato un film a uso e consumo delle doti del 'Molleggiato', con Adriano Celentano impegnato nella parte del protagonista, Barnaba Cecchini. Ornella Muti è invece la protagonista femminile della pellicola nel ruolo di Cristina. Completano il cast Adolfo Celi nella parte Re Gustavo, Corrado Olmi come il sindaco, Enzo Garinei nella parte del segretario di Re Gustavo e Milla Sannoner come Betsy, moglie di Re Gustavo e poi ancora Dino Cassio (il vigile), Fulvio Mingozzi (il guardiano del Foro Romano), Tiberio Murgia (il venditore di tappeti), Franco Diogene (il capo cameriere), Silvia Ferluga (la cartomante) ed anche un personaggio che ha segnato gli anni d'oro della commedia all'italiana, Jimmy il Fenomeno, in questo film impegnato nella parte del benzinaio. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DI INNAMORATO PAZZO

La trama di 'Innamorato Pazzo' vede i reali di Saint Tulipe, piccolo stato europeo, in visita a Roma. Ma nonostante siano grandi protagonisti della vita mondana del Continente, stanno attraversando un periodo di profondissima crisi finanziaria. Alla famiglia di Re Gustavo servono almeno cinquanta miliardi di lire per evitare la bancarotta, tanto che per riuscire a riassestare le loro finanze, hanno promesso la mano della principessa Cristina a un ricco mercante d'armi. Insofferente ai protocolli della vita rele e ribelle al destino che la vede sposa a un uomo che non conosce, non stima e non ama, Cristina decide di fuggire per la Capitale come una ragazza qualunque.

Salendo su un autobus, si imbatterà in Barnaba Cecchini, un conducente del servizio di trasporto pubblico dal carattere senza ombra di dubbio molto particolare. Barnaba si innamora della bella e raffinata principessa e decide di farle fare un giro in autobus molto particolare, mentre nel frattempo Re Gustavo si è decisamente allarmato e sta facendo ricercare la ragazza in lungo e in largo. Compresa la gravità della sua fuga, Cristina decide spontaneamente di tornare a casa lasciando Barnaba solo e disperato.

L'autista riesce comunque a rintracciare di nuovo la principessa, partecipando anche da infiltrato a un pranzo dei reali di Saint Tulipe, sfruttando il suo savoir faire e l'innata parlantina per ammaliare gli ospiti. Cristina si convince che Barnaba sia l'uomo giusto per lei, ma per il matrimonio serve ancora risolvere la difficile situazione finanziaria della famiglia reale. La coppia composta da Cristina e dall'umile autista di autobus diventa di pubblico dominio e Barnaba lancia un appello in tv, se tutti doneranno 10.000 lire, il matrimonio si potrà fare. La donazione spontanea di tutti i cittadini permette infatti ai reali di Saint Tulipe di coprire i cinquanta miliardi di debito, e Cristina e Barnaba possono alla fine coronare il loro sogno d'amore.

