JUSTIN BIEBER/ News: la visita di papà e fratellino risollevano il morale della pop star? (Oggi, 3 agosto)

Justin Bieber (Instagram)

PADRE E FRATELLINO A LOS ANGELES

Non è un periodo facile quello che Justin Bieber sta attraversando nelle ultime settimane. La sua decisione di cancellare il Purpose Tour a pochi giorni dalla prima data americana è stata oggetto di grande discussione tra i suoi fan oltre che di numerose critiche. Il cantante ha deluso i beliebers che avevano già comprato il biglietto per le sue imminenti spiegazioni e le sue giustificazioni non sono bastate per placare gli animi. In una fase tanto complicata della sua carriera, che comunque prosegue a gonfie vele, la super star aveva proprio bisogno di qualcuno di disinteressato, completamente estraneo al mondo della musica e del businness. Ecco dunque che dal Canada sono arrivati direttamente a Los Angeles il papà Jeremy e il fratellino Jaxon, pronti a trascorrere con il loro parente qualche giorno di assoluta tranquillità. E da quanto trapela dalle foto pubblicate dallo stesso Jaxon, sembra proprio che ci siano riusciti. Clicca qui per vedere gli scatti.

JUSTIN BIEBER, NEWS: LE OPINIONI DEI VIP SULLA SUA SCELTA

Molti Vip americani hanno detto la loro in merito alla scelta di Justin Bieber di porre fine al suo tour prima del previsto. Tra di essi, il più critico è stato Louis Tomlinson degli One Direction che in una recente intervista a Radio 92,3 AMP ha dichiarato: "è ovvio che prima di tutto devi stare bene a livello psicologico ma penso anche che, se hai firmato un contratto, devi portate a termine quello per cui ti sei impegnato." In risposta a queste parole, ha detto la sua l'attrice Whoopy Goldberg che difende l'amico a spada tratta: "è difficile essere una star, è difficile essere qualcuno che ogni notte riempie uno stadio, da solo. E devi continuare perché hai una band, un manager, i fans, aerei da prendere. Amare quello che fai è una cosa bellissima ma alcune volte può servirti una pausa. Giudicare Justin Bieber per aver detto che questo era quello di cui aveva bisogno...insomma non avrebbe dovuto giudicarlo. Non hai vissuto la sua vita e non sai cosa prova. Resta al tuo posto!".

© Riproduzione Riservata.