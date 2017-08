Kristen Stewart/ "Uscire di nuovo con un uomo? Perchè no, voglio provare tutto"

Kristen Stewart in Twilight

Kristen Stewart ha fatto dei decisi passi avanti rispetto agli anni in cui la sessualità era un tabù. L’attrice diventata nota grazie alla serie di film "Twilight" parla più apertamente dei suoi gusti in campo sentimentale. A sorpresa rivela di non essersi preclusa la possibilità di tornare a frequentare un uomo nonostante oggi faccia coppia fissa con la modella Stella Maxwell. Intervistata da Harper Bazaar, l’attrice ha dichiarato una volta di più di avere nuovi orizzonti. Nell'intervista ha dichiarato: "Sono aperta alla possibilità di uscire di nuovo con un uomo. Alcune persone sanno che amano il toast al formaggio e che lo mangeranno ogni giorno per tutto il resto della loro vita. Io, invece, voglio provare tutto. Il toast al formaggio mi piace, ma dico: “Wow, fantastico! Ma cosa c’è dopo?”. Ho amato profondamente tutte le persone con cui sono stata. Non ho mai finto, ho sempre abbracciato una certa dualità. Senza per questo sentirmi confusa o in lotta".

KRISTEN STEWART, PRONTA AD USCIRE DI NUOVO CON UN RAGAZZO

Ricordiamo che la Stewart raggiunse la fama internazionale dopo aver interpretato il ruolo di Bella Swan (2008-2012), protagonista della saga di Twilight, l'adattamento cinematografico dell'omonima serie di romanzi della scrittrice statunitense Stephenie Meyer. Proprio qui nacque il mito della coppia Steward - Pattinson, che si amavano non solo nei film ma anche nella realtà. Una storia che ha fatto sognare tutti i fan della saga di Twilight, sogno che però si è infranto qualche tempo dopo. Nel 2015 per la sua interpretazione nel film drammatico Sils Maria, Kristen Stewart ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio César per la migliore attrice non protagonista, divenendo così la prima attrice statunitense a vincere il premio francese.

