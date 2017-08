L.A. APOCALYSPE – APOCALISSE A LOS ANGELES/ Su Italia 1 il film diretto da Michael J. Sarna (3 agosto)

L.A. Apocalypse - Apocalisse a Los Angeles

Nella tarda serata del 3 agosto, alle ore 23.00 Italia 1 manderà in onda L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles, una pellicola del genere catastrofico diretta nel corso del 2014 da Michael J. Sarna. Pur non essendo molto famoso, vanta una lunga serie di frequentazioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha iniziato la sua carriera come stunt man, prendendo parte a grosse produzioni come Star Trek: the Next Generation (1987) e Scream 2, pèer poi mettere a frutto le nozioni di regia acquisite nel corso del tempo. David Cade, che interpreta Calvin Crawford, è a sua volta abbastanza noto al pubblico televisivo, avendo recitato in produzioni come Big Time Rush e Pretty Little Liars. Molto meno, però, di Gina Holden che ha a sua volta preso parte al quarto atto de I Fantastici Quattro, nel 2005, ad Aliens vs Predator 2 (2007) e a Saw 3D – Il capitolo finale, uscito nelle sale nel 2010. Sul piccolo schermo deve invece la sua notevole fama a Harper’s Island in cui ha interpretato la parte di Shea Allen. Vanta inoltre la partecipazione a Smalville, la fiction televisiva incentrata sugli anni giovanili di Clark Kent, ovvero Superman, e ad altre serie di un certo successo come L World, The Dead Zone, Supernatural, Flash Gordon (nel ruolo di Dale Arden), Fringe, Blood Ties (ove ha interpretato Coreen Fennel), Suits e Teen Wolf.

La trama, che si dipana lungo l’arco di circa 80 minuti, è incentrata sin dalle fasi iniziali su una ipotesi terribile, ovvero l’esplosione del nucleo terrestre, come se il pianeta si fosse trasformato in un immenso reattore nucleare. Se l'ipotesi desta l'immediata paura delle autorità, il primo problema che si pone è quello relativo a Los Angeles, che sarebbe in pratica la prima città ad essere minacciata in tal senso. A mettere in pericolo immediato la città degli angeli è proprio il fatto di essere posizionata nel punto in cui la crosta terrestre dovrebbe presto esplodere. Di fronte ad una simile eventualità, il sindaco della città californiana ordina l’immediata evacuazione di tutti i cittadini. Uno di loro, però, Calvin Crawford (interpretato da David Cade), non mostra alcuna intenzione di obbedire all’ordinanza, in quanto non riesce a ritrovare Ashley Pace (Gina Holden), la sua fidanzata. Calvin non sa però che la sua ragazza è stata rapita e si trova trattenuta in ostaggio. Deve perciò cercare di capire come ritrovarla e, soprattutto, come farlo prima che l’intera città sia distrutta dalla preventivata esplosione. La sua ricerca si svolge perciò in una atmosfera irreale, in una città che si va oramai svuotando.

